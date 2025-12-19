Nuevo hito en el proceso de modernización del Museo de Covadonga: estas son todas las novedades

El Museo Real Sitio de Covadonga alcanza un nuevo hito en su proceso de modernización con la presentación de su nuevo plan de interpretación. Esta intervención final, desarrollada bajo el mecenazgo de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson (FMCMP), completa un proyecto de largo recorrido que ha contribuido a la modernización y puesta en valor de este importante enclave cultural asturiano. Una iniciativa que se ha realizado durante más de diez años, y que también ha logrado, entre otras cosas, la rehabilitación integral del Museo y el estudio de sus colecciones gracias a la publicación de su catálogo razonado.

En esta ocasión, se presenta el Plan de Interpretación del Museo Real Sitio de Covadonga, cuyo objetivo principal es "establecer una comunicación eficaz y significativa entre el visitante y el rico patrimonio histórico-artístico custodiado en el Real Sitio". Para poder llevarlo a cabo con calidad, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson ha contado, una vez más, con el profesor Vidal de la Madrid, experto en la historia de Covadonga, que ha asumido la dirección científica de todos los contenidos. Este plan ofrece al visitante diversas herramientas tecnológicas y didácticas que contribuyen al conocimiento de este importante patrimonio a la vez que permiten un mayor disfrute de la visita.

Nuevas guías multimedia

Así, todas aquellas personas se acerquen a partir de ahora al Museo de Covadonga podrán disfrutar de las nuevas guías multimedia, accesibles a través de códigos QR en diferentes puntos del recorrido. Estos contenidos están disponibles en formato de audio y texto en español, inglés y francés. Además, con el propósito de acercar la cultura y el arte a todos los públicos, el Museo presenta una guía multimedia adaptada al público infantil que proporciona un aprendizaje interactivo y estimulante para los más pequeños.

Vista del interior del Museo de Covadonga rehabilitado. / Cultura Kike Llamas-Fundación María Cristina Masaveu

Por último, este plan ha desarrollado un programa de difusión para familias y centros educativos, que pone a disposición de estos colectivos hojas de sala en varios idiomas, así como tres modelos de actividades didácticas dedicadas a los reyes de Asturias, la indumentaria litúrgica y la Santina. La renovación museográfica se completa con una actualización del diseño de las cartelas, que ahora integran información ampliada y recursos digitales en las siete salas del edificio.

Actividades en grupo

En conclusión, una serie de nuevos contenidos educativos con los que se pretende fomentar, no solo el conocimiento del pasado, sino también el desarrollo de las habilidades sociales gracias a la participación de actividades en grupo.

Esta última intervención se integra en un ambicioso programa de mecenazgo de largo recorrido impulsado por la Fundación María Cristina Masaveu Peterson gracias a un acuerdo de colaboración con el Arzobispado de Oviedo y el Cabildo del Real Sitio de Covadonga, y cuyo propósito es contribuir a modernizar y a la puesta en valor del rico patrimonio artístico y cultural del santuario.

Innovación tecnológica

El primer hito de este proyecto se consiguió en 2018, con la publicación del "Catálogo de las Colecciones del Museo de Covadonga", una base científica esencial para documentar el tesoro artístico del Santuario. El segundo logro se alcanzó en 2023 con la inauguración de la rehabilitación integral y la adecuación interior del edificio, un plan que renovó completamente la museografía y organizó el espacio en dos plantas y siete salas para ofrecer un recorrido histórico coherente y moderno.

A la consolidación arquitectónica le siguió, a finales de 2024, una apuesta por la innovación tecnológica con la incorporación de la recreación virtual de Ventura Rodríguez para el Santuario. Situada en la Sala 2, esta herramienta permite a los visitantes visualizar el ambicioso diseño que el arquitecto real proyectó tras el incendio del siglo XVIII, conectando así el pasado histórico con el futuro del museo.

Mecenazgo de largo recorrido

Con la presentación en 2025 de estos nuevos recursos educativos, se culmina este proyecto de mecenazgo de largo recorrido de la Fundación para el Real Sitio de Covadonga, que ha buscado contribuir a la puesta en valor de este enclave de singular trascendencia histórica, religiosa y paisajística y que ejemplifica el compromiso con el patrimonio cultural, con especial atención a Asturias, de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson.

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson es una fundación española cultural privada sin ánimo de lucro y de interés general. Creada en 2006 por María Cristina Masaveu, nace con la vocación de impulsar, dentro de la tradición de mecenazgo de sus antecesores, la cultura, la formación y la investigación científica a nivel nacional e internacional.

Intensa actividad

La Fundación desarrolla una intensa actividad en diferentes ámbitos, así como una amplia labor de mecenazgo visible a través de sus exposiciones, de sus iniciativas editoriales, formativas y de investigación.

Cuenta con su propia colección de arte, que comprende a destacados artistas como Juan van der Hamen, Federico de Madrazo, Keih Haring o Jaume Plensa. La recuperación del patrimonio histórico español se encuentra dentro de su ámbito de interés, por lo que gran parte de las piezas son adquiridas en el mercado internacional.

Naturaleza, arte y espiritualidad

Este conjunto monumental, formado por varias construcciones de entre las que destacan la santa cueva, el monasterio de San Pedro, la basílica de Santa María la Real y el Hostal Favila (sede del Museo), se encuentra ubicado en los Picos de Europa, un paraje natural de espectacular belleza que tiene el honor de ser heredero del primer parque nacional Español, el de la Montaña de Covadonga, creado en 1918.

Un entorno en el que confluyen con igual intensidad naturaleza, arte y espiritualidad, lo que lo convierte en un lugar emblemático y estrechamente vinculado a la historia de Asturias.