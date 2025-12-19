“Las ondas del Oriente” unen a tres institutos asturianos en Ribadesella

Ribadesella se convirtió días atrás en punto de encuentro para el alumnado de los IES de Llanes, Cangas de Onís y Ribadesella, tres centros unidos por sus radios escolares: Radio Bufones, Radio Arbolín y AC Radio. Juntos participaron en una convivencia intercentros en el albergue Roberto Frassinelli; el proyecto, bautizado como "Las ondas del Oriente", tuvo como protagonista la radio como herramienta educativa. Esta iniciativa reunió a más de 40 jóvenes de distintas edades que aprendieron, crearon y convivieron de una forma diferente y motivadora.

Durante dos intensos días, estudiantes y profesoras compartieron dinámicas de presentación, cohesión de grupo e improvisación, pensadas para romper el hielo, fomentar la confianza y favorecer el conocimiento mutuo entre alumnado de distintos centros. La convivencia se convirtió así en una oportunidad para hacer nuevas amistades, trabajar en equipo y descubrir que aprender también puede ser sinónimo de diversión.

Programa dedicado a la Navidad

Ángela Álvarez, profesora del IES de Llanes y una de las impulsoras de este proyecto, asegura que desde muy pronto se dieron cuenta de que esta idea, "que podía parecer de primeras descabellada", sería "un éxito, pues los alumnos se cohesionaron a la perfección desde el primer momento y trabajaron de maravilla; además de pasárselo muy bien".

El eje central del encuentro fue la preparación conjunta de un programa de radio dedicado a la Navidad. Organizados en grupos mixtos, los participantes diseñaron y elaboraron diferentes secciones, desde espacios de opinión y creatividad hasta contenidos informativos y lúdicos. Además, como buenos reporteros, salieron también a la calle a entrevistar a los vecinos riosellanos acerca de los contenidos trabajados en sus secciones: iluminación, hostelería y comercio, villancicos, actividades navideñas o proyectos solidarios poniendo así en práctica habilidades comunicativas, expresivas y de colaboración.

Recurso pedagógico

El broche final del proyecto llegó con la grabación del programa conjunto en la radio escolar del IES Avelina Cerra de Ribadesella, un producto común que simboliza el trabajo compartido y el espíritu de "Las ondas del Oriente": aprender juntos, escucharse y dar voz al alumnado del oriente asturiano.

Esta experiencia demuestra el valor de la radio escolar como recurso pedagógico, capaz de unir centros, motivar al alumnado y promover un aprendizaje significativo basado en la convivencia, la creatividad y la participación activa. Todos sus participantes, muy satisfechos y felices por haber vivido esta magnífica experiencia, esperan poder repetirla muy pronto.