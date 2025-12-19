Panes, capital asturiana del ajedrez este fin de semana
El VI Torneo "Peñamellera", que se disputará en el Ayuntamiento, contará con 80 participantes, incluido un gran maestro y varios maestros internacionales
La villa de Panes se convertirá este fin de semana en la capital asturiana del ajedrez, ya que acogerá el VI Torneo "Peñamellera". Será este sábado, a partir de las 16.00 horas, en el aula polivalente del Ayuntamiento.
Hay 80 jugadores inscritos, entre los cuales figura un gran maestro cubano y varios maestros internacionales. La competicióm se desarrollará mediante el sistema suizo a siete rondas de diez más dos (10 minutos por jugador (o por partida) más 2 segundos de incremento por jugada).
Abierto para jugadores federados, acudirán al torneo peñamellerano jugadores de todas las edades, procedentes de Madrid, Castilla y León, Cantabria y Madrid. Organizan el evento el Clun de Ajedrez Peñamellera y el Ayuntamiento de Peñamellera Baja.
