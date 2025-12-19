Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Panes, capital asturiana del ajedrez este fin de semana

El VI Torneo "Peñamellera", que se disputará en el Ayuntamiento, contará con 80 participantes, incluido un gran maestro y varios maestros internacionales

Una edición anterior del torneo peñamellerano. / LNE

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Panes (Peñamellera Baja)

La villa de Panes se convertirá este fin de semana en la capital asturiana del ajedrez, ya que acogerá el VI Torneo "Peñamellera". Será este sábado, a partir de las 16.00 horas, en el aula polivalente del Ayuntamiento.

Hay 80 jugadores inscritos, entre los cuales figura un gran maestro cubano y varios maestros internacionales. La competicióm se desarrollará mediante el sistema suizo a siete rondas de diez más dos (10 minutos por jugador (o por partida) más 2 segundos de incremento por jugada).

Abierto para jugadores federados, acudirán al torneo peñamellerano jugadores de todas las edades, procedentes de Madrid, Castilla y León, Cantabria y Madrid. Organizan el evento el Clun de Ajedrez Peñamellera y el Ayuntamiento de Peñamellera Baja.

