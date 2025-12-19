Presentada la carrera "La Navideña de Cova Negra"
Tiene 6 kilómetros de longitud, a través de pistas y senderos cercanos a la localidad de Lledías
LNE
La carrera "La Navideña de Cova Negra" fue presentada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Llanes. La competición, según la organización, es "una excusa para sudar un poco y celebrar que llega el tiempo de juntarnos y brindar con los nuestros". Se celebrará este próximo sábado, 20 de diciembre, a partir de las 11:00 horas.
Participaron en el acto de presentación la concejala de Deportes, Mónica Remis, y el también edil Miguel Ángel Alonso, junto a Víctor Mier y Juanma Álvarez, del Cova Negra Trail Fest, organizadores de esta carrera junto a la Asociación Vecinal “El Güertín” de Lledías (Lledíes).
El recorrido planteado para “la Navideña” tiene 6 kilómetros de longitud, a través de pistas y senderos cercanos a la localidad de Lledías, y aunque no habrá premios ni competiciones, sí se ofrecerán tiempos y clasificación, existiendo además un recorrido alternativo de 3,4 kilómetros para andarines o familias con niños.
Los menores de 14 años se pueden inscribir el mismo día de la carrera; el resto de corredores deberá realizar la inscripción a través del enlace: https://www.covanegra.es/la-navidena
La carrera se organiza en coincidencia con el mercado navideño de Lledías, organizado por la Asociación “El Güertín”, completando una jornada especial y festiva en la localidad.
Chocolate y bizcochos y un detalle para los participantes, será otro de los alicientes de “La Navideña”. Y después de la carrera, fabada para quienes queden a comer.
