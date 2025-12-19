Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribadesella concluye mejoras en los parques infantiles de Tereñes, Bones y Cuerres

Los trabajos se realizaron con medios propios del departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento

Paulo García –derecha– y Alejandro Alonso.

Paulo García –derecha– y Alejandro Alonso. / A. R.

LNE

Ribadesella

El Ayuntamiento de Ribadesella ha concluido los trabajos de mejora de los parques infantiles de las localidades de Tereñes, Bones y Cuerres. Las actuaciones se centraron en el tratamiento y acondicionamiento de la madera, en la reparación de estructuras en mal estado y mobiliario urbano, y en la instalación y reparación de vallas de delimitación de los recintos.

En Tereñes se dotó el espacio de una valla de madera separadora, de la que carecía la zona de recreo infantil. Además, se han acondicionado los bancos y la mesa de madera situados en el parque que se encontraban muy deteriorados. 

En el parque de la localidad de Cuerres, se repararon los bancos, y se han acondicionado todos los elementos de madera de los módulos de juego: escaleras y estructura del tobogán y de los columpios. 

En Bones se reparó la valla del contorno del recinto que estaba destruida casi en su totalidad. 

Esta actuación se suma a la mejora de los parques de las localidades de la zona rural que se viene realizando desde hace dos años y se seguirá llevando a cabo de forma continuada. Los trabajos se llevaron a cabo con medios propios del departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Ribadesella. 

Las actuaciones fueron visitadas en los últimos días por el alcalde, Paulo García, y el concejal de Obras y Servicios, Alejandro Alonso. 

