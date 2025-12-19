Ribadesella impulsa un programa contra la soledad no deseada

La Feria experiencial celebrada en Ribadesella fue el punto de partida del programa Reseia, que nace para prevenir y abordar la soledad no deseada en el municipio. La iniciativa se pone en marcha por el Ayuntamiento, a través del área de Servicios Sociales, en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. El centro para la Prevención de la Dependencia (Hogar del Jubilado) se convirtió en un entorno para conectar, aumentar la ilusión, replantear formas de acompañarse, compartir talentos e intereses y llegar al programa de una forma diferente.

Por la mañana fue un espacio para el encuentro de personal profesional de diferentes municipios, con presencia de trabajadores y educadores sociales; también agentes clave del municipio; con representación del centro de voluntariado y participación social del Oriente, y usuarios del Centro de Atención Diurna de Ribadesella, entre otros. Por la tarde, el espacio se abrió al público en general.

Todos los asistentes pudieron conocer el proyecto de una forma participativa, con el paso por las distintas zonas en las que se repartió la sala, inspiradas en el lema del programa: Conectando Vidas, Movilizando Talento, e Innovando con Sentido. También pudieron aportar ideas, para la puesta en marcha de la página web y del desarrollo de Reseia, detectar las posibles barreras a las que algunas personas se enfrentan en el día a día y asentar las bases para tejer una red comunitaria de habilidades e intereses. En la zona Innovando con Sentido, los asistentes pudieron probar tecnologías de última generación.