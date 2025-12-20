El cangués "Luisón" Sarmiento, protagonista en la Gala del Fútbol Asturiano de 2025

El Teatro-Auditorio de Pola de Siero, acogió por tercera edición consecutiva la Gala del Fútbol Asturiano, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Siero. Uno de los galardonados, en este caso dentro del estamento de entrenadores, fue el cangués Luis Alberto Sarmiento González, más conocido como 'Luisón', toda una institución en Cangas de Onís y Llanes donde ha venido desarrollando su carrera como entrenador. A sus 66 años sigue activo y cosechando éxitos en forma de ascensos con el Cánicas Atletico Club, histórica entidad de la que es santo y seña.

Asimismo, en la susodicha Gala del Futbol Asturiano, que se desarrolló en la tarde de este pasado miércoles, se procedió a la entrega de trofeos para los campeones de categorías y grupos, y para los equipos que también lograron ascensos la pasada campaña, aparte de la concesión de varias distinciones especiales correspondientes a los distintos estamentos federativos. En este 2025 serán seis los distinguidos:

ESTAMENTO DE FUTBOLISTAS:

-Jesús Fernández García 'Cafú'; El capitán del Puerto de Vega colgaba las botas al final de la pasada campaña, para vivir como espectador privilegiado los meses de protagonismo futbolístico y mediático del conjunto de El Pontón. Vistió los colores de los tres equipos más importantes del concejo; Andés, Navia y Puerto de Vega, antes de su retirada con 39 años.

-David Suárez Sierra; Una historia ligada al UD Sariego, con 32 años como futbolista pasando por todas las categorías del club, hasta convertirse en presidente del mismo después de su retirada. El término 'one man club' adquiere otra dimensión en el caso del saregano.

ESTAMENTO ARBITRAL:

-Diego Gallo Suárez; El gijonés ha sido durante más de una década el gran representante asturiano en la élite del Fútbol Sala nacional, hasta su retirada la pasada temporada. Un ejemplo inspirador tanto en la pista como fuera de ella. Diego ha recibido la Insignia de Oro del Comité Técnico de Árbitros y ahora la Federación le concede la Mención de Honor.

ESTAMENTO DE DIRECTIVOS:

-José Manuel Fernández Riesgo; Más de cuatro décadas lleva ligado al Fútbol Sala el secretario del '5 AS Fútbol Sala'. El equipo de Castrillón es un referente en Asturias del trabajo constante y José Manuel es fiel garante del mismo, como uno de los fundadores de un Club que va camino de cumplir el medio siglo de vida.

-Laudelino Fernández Fernández; El Presidente del CD Deva es otro de los ejemplos del trabajo desinteresado del Fútbol Base, en su caso en un club con una filosofía en la que ganar no es lo verdaderamente importante. Lo atestiguan los más de treinta años al frente de un club que ha pasado de los campos de arena, a los de hierba natural y ahora al sintético; un simil adecuado para una entidad que ha sabido adaptarse a los tiempos.