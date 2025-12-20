Llanes despide el año a ritmo de jazz
Del 26 al 28 de este mes, la villa llanisca se llenará de música en formato íntimo, con conciertos, cine y sesiones de escucha para disfrutar, con la sexta edición del Festival "Jazznes"
Llanes despide la programación cultural del año a ritmo sincopado. Del 26 al 28 de este mes, la villa llanisca se llenará de música en formato íntimo, con conciertos, cine y sesiones de escucha para disfrutar, con la sexta edición del Festival de Jazz de Llanes, "Jazznes". Las entradas serán gratuitas. Pueden reservarse en: https://casaculturallanes.eventbrite.com. La programación es la siguiente:
Viernes 26 diciembre
9:00 horas, en el Casino: audición guiada "Jazz Martínez", con Marco Martínez. Un concierto comentado para desvelar los códigos e historia del jazz.
21:00 horas, también en el Casino: "Guitarra y voz en el jazz", con Marco Martínez y Mapi Quintana. Recordando los inmortales discos de estudio que Ella Fitzgerald y Joe Pass grabaron a dúo.
Sábado 27 diciembre
19:00 horas, en la Casa Municipal de Cultura: Cine Jazznes, "Calle 54", de Fernando Trueba (2000). Un clásico del cine musical que reúne a grandes nombres del jazz latino en un estudio mítico de Nueva York.
21:00 horas, en el Casino de Llanes: "El vibráfono en el jazz": Ton Risco Trío, explorando este instrumento tan ligado al sonido moderno del jazz.
Domingo 28 diciembre
19:00 horas, en la Casa Municipal de Cultura: Cine Jazznes, "Chasing Trane: The John Coltrane Documentary", de John Scheinfeld (2016). Un retrato inspirador de una de las figuras esenciales de la historia del jazz.
21:00 horas, en el Casino de Llanes: "El saxo tenor en el jazz: They Say It’s Wonderful", concierto homenaje a John Coltrane.
