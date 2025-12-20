Llega a Arriondas una espectacular estructura metálica para el nuevo puente sobre el Sella

Ha llegado a Arriondas el primero de los cinco tramos de la estructura metálica del nuevo puente Emilio Llamedo sobre el río Sella. Los trabajos avanzan y en las próximas semanas irán llegando el resto de los tramos para su ensamblaje y posterior colocación. Esta fase de la construcción del nuevo puente se extenderá hasta la primavera.

El Gobierno de Asturias destina una inversión global de 5,2 millones de euros a la ejecución del nuevo puente Emilio Llamedo en la capital parraguesa. Un proyecto que supondrá crear un tablero de 96 metros de longitud y 10,8 metros de ancho, sin apoyos intermedios sobre el río aumentando la anchura de la calzada y las aceras y creando un nuevo mirador en voladizo con suelo de vidrio de triple capa.

Obras de demolición del puente de Arriondas en una imagen tomada en octubre. / LNE

Además del incremento de capacidad, en comparación con el viejo puente, construido en 1939, la nueva infraestructura incorporará aceras más anchas y mejoras significativas en la seguridad tanto para peatones como para vehículos.

Las obras comenzaron el pasado mes de septiembre, tras la puesta en servicio de la glorieta en la zona del Horrón, entre las carreteras N-625 y N-634, operativa desde comienzos del verano. La rotonda facilita los accesos y salidas desde la capital parraguesa en todas direcciones durante la intervención en el puente que se prevé que esté listo para antes de la celebración del Descenso Internacional del Sella 2026.