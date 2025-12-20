Panes, capital asturiana del ajedrez este fin de semana
El VI Torneo "Peñamellera", que se disputará en el Ayuntamiento, contará con 80 participantes, incluido un gran maestro y varios maestros internacionales
La villa de Panes se convertirá este fin de semana en la capital asturiana del ajedrez, ya que acogerá el VI Torneo "Peñamellera". Será este sábado, a partir de las 16.00 horas, en el aula polivalente del Ayuntamiento.
Hay 80 jugadores inscritos, entre los cuales figura un gran maestro cubano y varios maestros internacionales. La competicióm se desarrollará mediante el sistema suizo a siete rondas de diez más dos (10 minutos por jugador (o por partida) más 2 segundos de incremento por jugada).
Abierto para jugadores federados, acudirán al torneo peñamellerano jugadores de todas las edades, procedentes de Madrid, Castilla y León, Cantabria y Madrid. Organizan el evento el Clun de Ajedrez Peñamellera y el Ayuntamiento de Peñamellera Baja.
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
- Luz para un misterioso suceso en Oviedo: la autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- ¿El primer regalo para Guillermo Almada? El Real Oviedo estudia la llegada de un internacional uruguayo
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP
- Antes de Alcaraz, estuvo Carreño: el tenista gijonés describe a Samuel López, nuevo entrenador del número uno mundial
- La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)