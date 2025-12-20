La "Fiesta de Pre-Nochevieja" y las "Pre-uvas" llenan Llanes de ambiente y música
Este domingo se celebra la IV Papanoelada motera, que recorrerá los pueblos del concejo.
Llanes ha celebrado en la noche de este viernes la "Fiesta de Pre-Nochevieja". Comenzó a las 22:30 horas, frente a la Casa Consistorial llanisca, con barra de bar y amenizada con música a cargo de DJ y se prolongó hasta más allá de la 1:30 horas de la madrugada.
A las 0:00 horas llegaron la hora de las campanadas y las "pre-uvas", con reparto gratuito de uvas de la suerte y detalle para todos los asistentes al festejo. Y este domingo se celebra la IV Papanoelada motera, que recorrerá los pueblos del concejo.
