Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

La "Fiesta de Pre-Nochevieja" y las "Pre-uvas" llenan Llanes de ambiente y música

Este domingo se celebra la IV Papanoelada motera, que recorrerá los pueblos del concejo.

La &quot;Fiesta de Pre-Nocheviena&quot; en Llanes.

La "Fiesta de Pre-Nocheviena" en Llanes. / Cedida a LNE

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

Llanes ha celebrado en la noche de este viernes la "Fiesta de Pre-Nochevieja". Comenzó a las 22:30 horas, frente a la Casa Consistorial llanisca, con barra de bar y amenizada con música a cargo de DJ y se prolongó hasta más allá de la 1:30 horas de la madrugada.

A las 0:00 horas llegaron la hora de las campanadas y las "pre-uvas", con reparto gratuito de uvas de la suerte y detalle para todos los asistentes al festejo. Y este domingo se celebra la IV Papanoelada motera, que recorrerá los pueblos del concejo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  2. Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
  3. Luz para un misterioso suceso en Oviedo: la autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  4. Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
  5. ¿El primer regalo para Guillermo Almada? El Real Oviedo estudia la llegada de un internacional uruguayo
  6. El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
  7. La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP
  8. Antes de Alcaraz, estuvo Carreño: el tenista gijonés describe a Samuel López, nuevo entrenador del número uno mundial

Más de la mitad de los asturianos afirma que no va a disfrutar de las fiestas de Navidad debido a la presencia de los familiares y amigos “cuñaos"

Más de la mitad de los asturianos afirma que no va a disfrutar de las fiestas de Navidad debido a la presencia de los familiares y amigos “cuñaos"

El ajedrez infantil se vuelca con la solidaridad en Gijón en el II Torneo Infantil Solidario de Navidad

El ajedrez infantil se vuelca con la solidaridad en Gijón en el II Torneo Infantil Solidario de Navidad

Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, muy "incómodo": "En otro momento de la temporada, este partido lo habríamos perdido sí o sí"

Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, muy "incómodo": "En otro momento de la temporada, este partido lo habríamos perdido sí o sí"

Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros

Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros

Almada quiere más: "La imagen que hemos dado está muy lejos de la que me gustaría dar, pero hicimos buen partido"

Almada quiere más: "La imagen que hemos dado está muy lejos de la que me gustaría dar, pero hicimos buen partido"

Los alumnos del instituto Aramo de Oviedo salen al escenario por Navidad

Los alumnos del instituto Aramo de Oviedo salen al escenario por Navidad
Tracking Pixel Contents