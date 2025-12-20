Rescatan a tres excursionistas en Peñamellera cuando hacían una ruta entre Alles y Pico Liño

Susto en la montaña oriental de Asturias. A las 17.30 horas de la tarde de este sábado se tuvo conocimiento de la existencia de tres excursionistas extraviados en una zona entre Alles y Pico Liño (1.182 m.). El grupo, formado por una mujer de 52 años, y su hija y pareja, de 18 y 19 años, y vecinos de Madrid, habían salido de Alles para realizar una ruta circular entre la localidad y el citado pico. En un momento de la ruta se desorientaron, no pudiendo avanzar, por lo que decidieron contactar con el 112 Asturias para pedir ayuda.

El dispositivo de búsqueda estaba formado por tres componentes del Greim de Cangas de Onís, tres Bomberos del Sepa y otro Guardia Civil del Greim que no se encontraba de servicio pero que, tras conocer el suceso, decidió colaborar en la búsqueda.

A las 19.15 horas, ya sin luz de día, el grupo fue localizado por la Guardia Civil en una zona de matorral bajo, cerca del Pico Liño, orientando a los rescatadores con las luces de sus dispositivos móviles. Inmediatamente se les unió el grupo de rescate de Bomberos. Tras una primera asistencia de agua y comida, y de ropa de abrigo, se decidió emprender la vuelta, ya que su estado de salud era bueno.

Para asegurar el avance sin problemas, se utilizó la técnica de arnés de cuerda corta con la madre y con la hija, con el objetivo de facilitar su progreso por el terreno, no siendo necesario su utilización con el joven.

A las 20.55 horas, finalmente llegaron hasta Alles, localidad donde habían dejado su vehículo, no siendo necesaria la asistencia médica.