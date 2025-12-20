Reto Demográfico lanza el podcast "Nuevo destino: Asturias", que narra la experiencia de quienes eligen el Principado para vivir y trabajar
El último de los cinco capítulos de esta iniciativa se ha grabado este sábado en el Museo del Oriente de Asturias (MOA), en Porrúa (Llanes)
La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo ha impulsado el podcast "Nuevo destino: Asturias", que, a lo largo de cinco capítulos, recorre distintos puntos de la comunidad para acercar la realidad de personas que han elegido vivir, volver o desarrollar su proyecto vital y profesional en el Principado. Este sábado se ha grabado el último de esos capítulos en el Museo del Oriente de Asturias (MOA), en Porrúa (llanes).
El podcast se ha grabado en Villaviciosa, Siero, El Franco y Sobrescobio, y concluye hoy en Porrúa, en el concejo de Llanes. A través de estos encuentros, se ha puesto el foco en historias protagonizadas por personas de distintas edades, procedencias y trayectorias, que comparten una decisión común: apostar por Asturias como lugar para construir su futuro.
Testimonios de personas retornada
Durante los capítulos, de unos cincuenta minutos de duración, el proyecto recoge testimonios de personas retornadas, de quienes llegaron desde otros puntos de España o del extranjero, así como de familias jóvenes, profesionales cualificados y emprendedores que desarrollan su actividad desde el medio rural o semiurbano.
La iniciativa ha culminado hoy con un último capítulo, en el que ha participado la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, quien ha considerado este podcast como una herramienta más puesta en marcha por el Gobierno de Asturias para abordar el reto demográfico como una prioridad estratégica y hacerlo desde una política integral de bienestar, cohesión territorial y servicios públicos.
"Tierra de oportunidades"
Llamedo ha recordado que el Gobierno de Asturias lleva tres años consecutivos de crecimiento poblacional, con un saldo migratorio positivo histórico de más de 14.000 personas, mayoritariamente jóvenes y en edad activa. “Asturias es una tierra de oportunidades y se demuestra con hechos: crece en población, atrae talento y se consolida como una de las comunidades con mayor calidad de vida, seguridad y servicios públicos garantizados”. Y ha añadido: “Más de mil personas deciden venir a Asturias cada mes”.
También ha valorado el formato elegido, ya que “permite contar las virtudes de Asturias en primera persona a quienes, por diversos motivos, la han elegido para desarrollar sus proyectos de vida”. Los cinco capítulos podrán verse en el canal de YouTube del Gobierno: @principadodeasturias3679.
"Nuevo Destino: Asturias" se enmarca en las políticas del Ejecutivo para afrontar el despoblamiento desde una perspectiva integral, dar visibilidad a experiencias reales y poner en valor el territorio como espacio de oportunidades. El podcast se suma así a otras iniciativas impulsadas por la Dirección General de Reto Demográfico para atraer, acoger y acompañar a las personas que eligen Asturias para vivir.
