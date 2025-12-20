Villancicos y chocolate caliente con galletas en Cangas de Onís

Alumnos y alumnas de 5º y 6º curso del Colegio de Educación Infantil y Primaria "Reconquista", de Cangas de Onís, se acercaron en la mañana de hoy, viernes, a la plaza Camila Beceña, en pleno dentro urbano, para entonar algunos villancicos navideños aunque, a causa de la lluvia, debieron resguardarse en los soportales del edificio conocido como antiguo Internado Femenino.

Algunios de los asistentes. / J. M. Carbajal

Posteriormente, el Ayuntamiento cangués, que preside el popular José Manuel González Castro, les invitó a un chocolate caliente, acompañado de unas galletas, siguiendo la tradición de los últimos años por estas fechas de finales de año.

Reparto de chocolate. / J. M. Carbajal