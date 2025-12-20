Villancicos y chocolate caliente con galletas en Cangas de Onís
Alumnos y alumnas de 5º y 6º curso del Colegio de Educación Infantil y Primaria "Reconquista", de Cangas de Onís, se acercaron en la mañana de hoy, viernes, a la plaza Camila Beceña, en pleno dentro urbano, para entonar algunos villancicos navideños aunque, a causa de la lluvia, debieron resguardarse en los soportales del edificio conocido como antiguo Internado Femenino.
Posteriormente, el Ayuntamiento cangués, que preside el popular José Manuel González Castro, les invitó a un chocolate caliente, acompañado de unas galletas, siguiendo la tradición de los últimos años por estas fechas de finales de año.
- Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
- Luz para un misterioso suceso en Oviedo: La autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
- La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- El Ayuntamiento de Oviedo inicia la obra para cambiar la empinada escalera de Víctor Sáez por un ascensor