Evento solidario en Llanes: maratón de sesiones fitness abiertas a todos los públicos

El encuentro logró una notable participación ciudadana y una importante recogida de alimentos y juguetes destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

Primer gran reto fitness en Llanes.

Primer gran reto fitness en Llanes. / Cedida

LNE

Llanes

La Plaza de las Barqueras de Llanes acogió este sábado la celebración de “Energía Solidaria: Reto Fitness”, el primer evento deportivo solidario de en formato maratón celebrado en el concejo, organizado por Veri Corral Inmobiliaria. El encuentro logró una notable participación ciudadana y una importante recogida de alimentos y juguetes destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

Durante toda la mañana, decenas de personas se acercaron a participar o presenciar la maratón de sesiones fitness abiertas a todos los públicos, dirigidas por profesionales locales. El formato, accesible y flexible, permitió que la experiencia fuera vivida por participantes de todas las edades, convirtiendo el centro de Llanes en un espacio de encuentro para todos en torno al deporte y la solidaridad.

De forma paralela a las actividades deportivas, el evento contó con varios puntos de recogida solidaria. Gracias a la colaboración ciudadana, se recolectaron gran cantidad de alimentos no perecederos, destinados a apoyar la labor de la asociación local El Patiu, así como decenas de juguetes nuevos dentro de la campaña “Juguete Educativo” de Cruz Roja Juventud, contribuyendo a que ningún menor del concejo se quede sin regalos esta Navidad.

La jornada se desarrolló al aire libre en la Plaza de las Barqueras y el programa incluyó sesiones de zumba, fitness funcional, cross training y yoga, guiadas por profesionales locales, precedidas de un calentamiento conjunto y cerradas con un vermut solidario para brindar por la buena causa.

La iniciativa estuvo impulsada por la inmobiliaria Veri Corral, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes, a través de la concejalía de Deportes, y contó con el apoyo de varias entidades locales como Prodesign y la Escudería Rallye de Llanes. Desde la organización se ha valorado muy positivamente la respuesta ciudadana y no se descarta dar continuidad al proyecto en próximas ediciones.

Borja Cue, CEO de Veri Corral, afirmó que “nos vamos muy contentos por cómo ha respondido la gente y por el ambiente que se ha creado. Para nosotros esto no es un punto final, sino el inicio de nuevas acciones solidarias en las que el deporte y la comunidad sigan siendo una excusa para encontrarnos, pasarlo bien y sumar”.

