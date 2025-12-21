La Gala del Deporte de Cangas de Onís ya tiene premiados: el listado completo

El cangués Jesús Manuel Cofiño Cueto, quien ostenta la Estrella de Oro del Concilio de Maestros de las Artes Marciales de España, y es noveno DAN de Kajukenbo, recibirá el próximo 16 de enero, el premio Reconocimiento a la Promoción y Valores del Deporte en la Gala del Deporte de Cangas de Onís, evento que se desarrollará en el Aula del Reino de Asturias, a partir de las 20.30 horas.

"Chuso" Cofiño, como le conocen en Cangas de Onís, se inició en la disciplina de Kárate en 1975, con 6 años de edad. Poco después pasó a la modalidad de Kárate Shotokan, compitiendo en “katas” y, más adelante, en “kumite”, alcanzando el cinturón negro infantil a los 14 años. En los años posteriores practicó Boxeo, con José Alberto Álvarez como entrenador, así como Full Contact, con Luis Méndez como entrenador. Tras su paso por la Academia de Policía Nacional y durante su posterior trabajo como agente de seguridad y escolta, se dedicó a buscar un sistema de defensa personal que se adaptara a sus necesidades profesionales, mientras continuaba practicando Full Contact, Kick Boxing y Kárate, hasta que descubrió el Kajukenbo, a través de un curso impartido por el maestro Ángel García Soldado.

En 1993 comenzó sus estudios y prácticas de Kajukenbo, de la mano del maestro Ángel García Soldado, compitiendo y venciendo en infinidad de torneos, así como Campeonatos de España, de Europa y del Mundo de Kajukenbo IKKA. Fue una etapa muy fructífera y productiva, compartiendo vivencias y experiencias con las figuras más destacadas del Kajukenbo internacional. Después, en 2004, su actividad profesional dentro de la Unidad de Protección de Altas Personalidades, como escolta del Ministro de Fomento, del Vicepresidente y del Presidente del Gobierno, entre otros, hace más difíciles sus entrenamientos y competiciones, pero sigue vinculado al Kajukenbo y al maestro Ángel García Soldado. Y en 2008, de regreso a Asturias, al nuevo destino laboral de Gijón, comenzó su andadura en la enseñanza del Kajukenbo, siendo nombrado Delegado para Asturias. De esta forma, comenzó a impartir cursos en Oviedo, Gijón, Avilés, Llanes, Villaviciosa, Lugones, Infiesto, La Felguera, Sama de Langreo y, por supuesto, también en Cangas de Onís, dando a conocer esta modalidad de defensa personal por toda la Comunidad Autónoma.

Pero su actividad de promoción y difusión del Kajukenbo no solo se limitó a Asturias, durante estos años realizó talleres, cursos, masterclass en Madrid, Castilla y León, Murcia, Valencia, Galicia, Castilla la Mancha, Cantabria, País Vasco, así como en los países de Portugal, Francia, Bélgica, Suiza, Alemania y Estados Unidos. Y así, hasta la actualidad, acercando el Kajukenbo a más de 1.500 personas, con miles de kilómetros recorridos y 15 años de trabajo, esfuerzo y dedicación a la promoción del deporte, que le han hecho merecedor, en 2024, del premio Medalla de Oro del Concilio de Maestros de Artes Marciales de España y, ese mismo año, haber alcanzado el Grado de Profesor Asociado Cinturón Rojo/Plata 9º Dan, de la mano del Senior Grand Master Ángel García Soldado.

Otro galardón, el correspondiente a la Trayectoria Deportiva, recaerá en esta ocasión en Daniel Vega Fernández, una persona dedicada íntegramente, en cuerpo y alma, al voleibol, con tres décadas de trabajo como técnico y seleccionador, que han conseguido que, en el ámbito de este deporte, Cangas de Onís sea conocido a nivel nacional e internacional. Debutó como entrenador en 1996, en el Club Voleibol Cangas de Onís, de la mano de Javier López Guijarro, Club al que ha dedicado la práctica totalidad de su carrera deportiva, salvo temporadas en las que lo compaginó con labores de entrenador en el Club Voleibol la Calzada o el Colegio la Asunción, en Gijón, y el equipo profesional de la Textil Santanderina, de Cabezón de la Sal (Cantabria), en la máxima categoría del voleibol nacional.

Entre sus múltiples méritos como técnico, destacan los siguientes: director deportivo del Club Voleibol Cangas de Onís desde el año 2008, llegando a reunir un centenar de deportistas, en una temporada; poseedor de la máxima titulación nacional, como entrenador de Voleibol y de Voley Playa, participando en 9 Campeonatos de España; profesor de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias y responsable del Comité de Promoción de la misma; impulsor del Voley Playa en Cangas de Onís, promoviendo la construcción de la primera pista, en 2010, así como de la actual pista, en 2019; campeón de Asturias de Voley Playa en más de 30 ocasiones, en diferentes categorías, clasificándose para más de 10 Campeonatos de España. Medalla de bronce en el Campeonato de España Alevín; seleccionador Asturiano infantil de Voley Playa, masculino y femenino, desde 2020 hasta la actualidad.

Asimismo, reseñar en su palmarés: seleccionador asturiano, en varias ocasiones, de las Selecciones Asturianas Sub-19 y Sub-21, desde 2020 hasta la actualidad; subcampeón de España de Clubes, en 2022, con el Club Voleibol Cangas de Onís; campeón de España 2024 como Seleccionador Infantil Femenino de Voley Playa; subcampeón de España 2025 como Seleccionador Infantil Femenino de Voley Playa; subcampeón en 2024 y Campeón en 2025 del Torneo Internacional AMB, de Portugal, con el equipo Infantil del Club Voleibol Cangas de Onís, este el Torneo Europeo más relevante, que acoge la mayor participación. Además, durante estos años, ha entrenado y formado a decenas de jugadoras, llegando algunas a la Selección Nacional, como Pula Dago, o a las Seleccionas Autonómicas, logrando varios Campeonatos de España.

El Tribunal de la Gala del Deporte cangués tabién distinguirá con Mencion Especial al santuario mariano de Covadonga. "Se trata una entidad cuya labor, en muchas ocasiones discreta y poco visible, resulta sin embargo imprescindible para el éxito y la proyección de algunas de las pruebas deportivas más relevantes del concejo", explican desde el jurado que les otorgó esa distinción. "Eventos de gran prestigio y repercusión como la Xtreme Lagos, la Media Maratón Ruta de la Reconquista o la Cicloturista Lagos de Covadonga, de alcance nacional e internacional, reúnen cada año a miles de participantes y visitantes. Estas pruebas discurren por entornos únicos, de extraordinario valor paisajístico, cultural y espiritual, convirtiéndose en un escaparate inmejorable para la promoción de Cangas de Onís como destino deportivo y turístico de primer nivel", añaden.

En este contexto, el entorno de Covadonga desempeña un papel fundamental. Se trata de un espacio singular que, durante la celebración de estos eventos, se ve afectado por cortes de tráfico y por el paso de corredores de trail, atletas y cicloturistas que, en pleno esfuerzo, encuentran un estímulo y un apoyo especial al transitar por un lugar cargado de simbolismo. Pasar a los pies de “La Santina” o alcanzar la explanada de la Basílica, junto a la estatua del Rey Pelayo, supone para muchos deportistas una experiencia única, que trasciende lo meramente deportivo y competitivo. "Todo ello es posible gracias a la colaboración ejemplar de la entidad gestora de este espacio, que demuestra una constante disposición al diálogo y a la coordinación, compatibilizando la agenda de actos religiosos con la celebración de eventos deportivos, y facilitando que ambos puedan desarrollarse con normalidad, respeto y éxito", concluyen en su exposición. RESTO DE PREMIADOS:

RECONOCIMIENTO AL PATROCINADOR – COLABORADOR.

1.1.- Patrocinador/Colaborador del CLUB VOLEIBOL CANGAS DE ONÍS:

PIZZERÍA LA PAROLACCIA

1.2.- Patrocinadores/Colaboradores del CÁNICAS ATLÉTICO CLUB:

PINTURAS SERGIO REY

HOTEL MARÍA MANUELA

1.3.- Patrocinador/Colaborador del CLUB CANGAS DE ONÍS ATLETISMO:

MARTÍNEZ DEL VALLE ASESORÍA

1.4.- Patrocinadores/Colaboradores del CLUB BASKET SELLA:

PIZZERÍA LA PAROLACCIA

APARTAMENTOS SPA CUETO

1.5.- Patrocinador/Colaborador del CLUB TIRO OLÍMPICIO CANGAS DE ONÍS:

HERMINIO ANTUÑA VAQUERO

RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO:

5.1.- Deportistas del Club Voleibol Cangas de Onís:

CRISTINA MÁRQUEZ BAEZ y AMELIA LABRA GARCÍA.

EQUIPO INFANTIL DEL CLUB VOLEIBOL CANGAS DE ONÍS formado por Cristina, Irene, Amelia, Alanah, Mariana, Jimena, Julia, Adriana y Lucía.

EQUIPO ALEVÍN FEMENINO DEL CLUB VOLEIBOL CANGAS DE ONÍS formado por Celia, Ariadna, Eire y Helen.

EQUIPO ALEVÍN MASCULINO DEL CLUB VOLEIBOL CANGAS DE ONÍS formado por Ángel, Maye, Mateo, Aner, Alejandro, Dani, Enol y Carlos.

EQUIPO ALEVÍN DEL COLEGIO RECONQUISTA Y CLUB DE VOLEIBOL, formado por Helen, Aniana, Celia, Ariadna, Eire, Olaya, Nerea y Sara.

EQUIPO ALEVÍN VOLEY PLAYA MASCULINO DEL CLUB VOLEIBOL CANGAS DE ONÍS, formado por Ángel, Maye, Mateo y Aner.

EQUIPO INFANTIL VOLEY PLAYA DEL CLUB VOLEIBOL CANGAS DE ONÍS formado por Irene, Cristina, Jimena, Mariana, Alanah y Amelia.

EQUIPO MINI BENJAMÍN DEL COLEGIO RECONQUISTA Y CLUB VOLEIBOL formado por Renata, Marta, Antonella, Pepa y Valeria.

5.2.- Deportistas del Cánicas Atlético Club:

EQUIPO ALEVÍN B del Cánicas A.C., formado por Manuel y Santiago (entrenadores), así como por los jugadores Adrián, Alberto, Antonio, Bruno, Fernando, Guillermo, Juan, Manuel, Noah, Pedro, Ramón, Román y Samuel.

5.3.- Deportistas del Club Piraguas Sirio-Llongar:

CARMEN CASERO ISLA

ORLANDO POO CADENABA

5.4.- Deportistas del Club Tiro Olímpico Cangas de Onís:

ALBERTO GARCÍA CACHAFEIRO.

ANTONIO FUENTE CARDÍN.

DARÍO SOLANA GARCÍA.

FLORENTINO CARDÍN ABRIL.

JOAQUÍN REDONDO CABEZA.

JUAN IGNACIO TARAPIELLA GONZÁLEZ.

JUAN JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA.

ROMÁN ENRIQUE GARCÍA CORO.

JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

5.5- Deportistas del Club Cangas de Onís Atletismo:

VERÓNICA GUTIÉRREZ DIEGO.

ÁLVARO CARO GRACIA.

JIMENA MARTÍNEZ TRESPANDO.

MANUEL GONZÁLEZ QUINTANA.

EDUARDO GONZÁLEZ QUINTANA.

MARIO FERNÁNDEZ VEGA.

ENRIQUE PÉREZ ALONSO.

EQUIPO SUB-12 DEL COLEGIO RECONQUISTA Y CLUB ATLETISMO formado por Guillermo, Noa, Fabián y Lucas.

EQUIPO SUB-10 MASCULINO DEL CLUB DE ATLETISMO formado por Dani, Luis, Raúl, Alberto, Daniel y Bruno.

EQUIPO SUB-10 FEMENINO DEL CLUB DE ATLETISMO formado por Iría, Sofía, Pepa, Martina y Lucía.

EQUIPO SUB-12 MASCULINO DEL CLUB DE ATLETISMO formado por Guillermo, Fernando, Alberto y Enol.

5.6- Deportista del Grupo de Montaña Peña Santa:

JUAN LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ

5.7- Deportista del Club la Brújula de Orientación:

MARTA GONZÁLEZ GARCÍA

5.8- Deportista del Club Cangas de Onís Ciclismo:

MARTA GONZÁLEZ GARCÍA

5.9- Deportistas del Club Kanji de Artes Marciales:

RUTH OLIVERA VALDÉS

OLGA CLEMENCEAU RODRÍGUEZ

5.10- Deportista del Club Basket Sella:

NURIA BARTOLONI YUSTE.

5.11- Deportistas que no compiten con Clubes Deportivos locales:

EDÉN ÁLVAREZ DE DIEGO (ajedrez).

BRANDON ALONSO ÁLVAREZ (automovilismo).

ALBERTO PLAZA SAGREDO (piragüismo).

JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA (piragüismo).

ABEL GARCÍA CIMENTADA (piragüismo).

LUIS AMADO PÉREZ BLANCO (piragüismo).

CARLOS PANEA DE LA ROSA (pesca submarina).

BORJA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (atletismo).

.