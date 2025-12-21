José Manuel González Castro, alcalde de Cangas de Onís: "Si el plan rector del parque nacional prohibe el tren de cremallera a los lagos de Covadonga acudiremos a los tribunales"

José Manuel González Castro, del Partido Popular (PP), cumplirá en unos meses tres lustros como alcalde de Cangas de Onís. Llegó al cargo con 29 años y con solo cuatro de los trece concejales de la Corporación. En 2015, 2019 y 2023 ganó las elecciones por mayoría absoluta.

Declinó hace años un ofrecimiento de su partido para ser senador, porque quería dedicarse "a tiempo completo" a la Alcaldía. Asegura que está con las mismas ganas del primer día, y dispuesto a repetir como candidato a la Alcaldía… si su partido así lo quiere.

–¿Qué futuro le espera al edificio del Cine Colón, cuya compra por el Ayuntamiento se debate ahora en los tribunales?

–Tardará más o tardará menos, pero estoy seguro de que el Cine Colón será del Ayuntamiento de Cangas de Onís. Ahora estamos en la fase de ejecución de sentencia. Interpretamos, con el visto bueno de la jueza, que había que retrotraer el expediente e incorporar un informe que faltaba. Es lo que hicimos.

–Vox sostiene que eso no basta, que la sentencia anuló la compra y que hay que iniciar un expediente nuevo.

–Vox está poniendo muchos palos en las ruedas. Es lo que anunciaron, que iban a protagonizar una ofensiva por tierra, mar y aire contra la compra del Colón. ¿Por qué? No lo sé. Ellos sabrán y lo tendrán que justificar a los vecinos, que mayoritariamente quieren que el Cine Colón sea de Cangas.

–¿Se cometió alguna ilegalidad en la compra del Cine Colón como afirma Vox?

–No, faltó un informe y lo incorporamos. Y eso no lo dice ni el Ayuntamiento, ni el alcalde, lo dice la jueza. Es verdad que todo es recurrible y de eso se está aprovechando Vox. Eso lo que conlleva es parálisis y mucho coste económico al Ayuntamiento.

–¿Teme que la propiedad tenga que devolver el dinero pagado y el Ayuntamiento el título y que haya que empezar un nuevo expediente?

–Cuando hay cosas que esconder, tienes miedo. En nuestro caso todo fue y es transparente, como tiene que ser todo lo que se hace con dinero público. Estoy a disposición, como siempre, de lo que diga la jueza, que ya avaló en un auto que estamos haciendo es lo correcto. No hay que temer nada cuando las cosas se hacen de buena fe, con buena voluntad y defendiendo el interés general, como en este caso.

–Vox cuestiona el precio que se pagó por el Cine Colón, 855.000 euros, y maneja un estudio que sitúa el precio en 422.000 euros. ¿Cómo es posible semejante discrepancia?

–Tenemos la tasación del técnico municipal, que dice que Cine Colón cuesta 870.000 euros. Y también otras tasaciones que sitúan el precio entre los 750.000 y los 850.000 euros. La jueza no entró a valorar el precio, y Vox no recurrió, no preguntó a la jueza en recurso o en aclaración de sentencia por qué no entraba a valorar el Cine Colón? Lo que está claro es que el Ayuntamiento pagó menos de lo que los técnicos dijeron que valía. Se hizo una buena gestión.

José Manuel González Castro en el balcón del Ayuntamiento de Cangas de Onís. / Ramón Díaz

–Si el Ayuntamiento se hace definitivamente con la propiedad del Colón, ¿cuál será el futuro de ese edificio?

–El Cine Colón está en el sistema general del Plan General. Eso quiere decir que el Ayuntamiento tarde o temprano lo tiene que adquirir, bien sea por venta directa o por expropiación. ¿Qué es lo que queremos hacer allí? Cangas de Onís es un destino turístico consolidado, donde ya se están organizando muchas actividades culturales, deportivas, gastronómicas, festivas… que requieren de un espacio como el Cine Colón. Necesitamos un auditorio, un salón de actos para más de 500 personas, porque lo que tenemos ahora son la Casa de Cultura, con espacio para 100 personas, y el salón de actos del Ayuntamiento, para 70. Cangas de Onís tiene vida todo el año, pero queremos indagar nuevos nichos de mercado, como el turismo de congresos, para seguir desestacionalizando e internacionalizando el turismo.

–¿Se planteó alguna vez la posibilidad de que el cine Colón se destinara a ser sede de los juzgados?

–Urbanísticamente no cabe. Es un sistema general, un edificio protegido, La nueva sede judicial, y no lo dice solo el Ayuntamiento, sino que también lo comparte el Principado, estará ubicada en Contranquil, una vez que se desarrolle aquella zona, donde hay una parte que son terrenos que deben ser cedidos al Ayuntamiento. Allí queremos implantar el Palacio de Justicia, el Centro de Salud, el Centro de Día y viviendas públicas.

–¿Cuándo llegará ese desarrollo, porque se anunció hace ya más de veinte años?

–Esperemos que a lo largo de esta legislatura se apruebe el estudio de detalle y el proyecto de compensación

–El plan urbanístico de Cangas de Onís se aprobó en 2003, ¿cómo es posible que no se haya desarrollado aún Contranquil?

–Son terrenos privados. Quien promueve y quien tiene que activar el desarrollo urbanístico es la Junta de Compensación, no es el Ayuntamiento. Al contrario de lo que sucede ahora, en aquel momento la legislación no establecía plazo de tiempo para iniciar este tipo de desarrollos.

–¿Y por qué ahora es optimista y cree que se desarrollará?

–Porque lo están moviendo los propietarios. Hay voluntad de sacarlo adelante. La Junta de Compensación ya elaboró el estudio de detalle y el proyecto de compensación. Nunca en los últimos veinte años lo habían entregado en el Ayuntamiento. Habían presentado estudios y proyectos, había un plan parcial… pero ahí había quedado la cosa. Ahora, nosotros tenemos que contestar con rapidez y con agilidad.

–¿El plan urbanístico de Cangas de Onís es adecuado a la situación actual del concejo?

–No, necesita una revisión. Este año optamos a las subvenciones del Principado para ello.

–¿Está descartado redactar un nuevo plan general?

–Sí, hay que modificar el actual.

–¿Por qué se descarta redactar un plan general nuevo, si el actual es de 2003 y se elaboró para un horizonte de diez años?

–Tardamos diez años en conseguir que Gustevela, un pueblo que no figuraba como núcleo rural en el plan general, se clasificara como tal. Una simple modificación puntual, diez años…

–¿La burocracia ahoga a los ayuntamientos?

–Totalmente. Lo que nos cuesta mover cualquier actuación, cualquier mejora, cualquier obra, lo saben quienes trabajan para la administración, los que reciben una subvención y, sobre todo, los proveedores. Las vueltas que les damos… Hacen falta más de veinte trámites para comprar un bolígrafo. Eso paraliza la administración y merma los servicios públicos que tenemos que ofrecer a los vecinos, la atención al ciudadano.

–¿Qué le parece el proyecto anunciado hace unos días para Les Llanes, en Covadonga?

–Era una deuda histórica del Principado con el concejo. Llevábamos muchos años pidiendo que se hiciera algo con esa finca que el Principado compró hace veinte años. Era una vergüenza verla abandonada, perdiéndose a la entrada del parque nacional y del santuario de Covadonga, donde recibimos miles de visitantes. Esa casona en ruinas… Ahora, el Principado, el Arzobispado y el Ayuntamiento tenemos que trabajar coordinadamente para seguir mejorando la accesibilidad y la movilidad. Ese proyecto es el principio de muchas mejoras que tienen que llegar.

–¿El siguiente paso sería rescatar el proyecto del elevador de Les Llanes a Covadonga que presentó Fernando Lastra en su época de consejero de Infraestructuras y que cayó en el olvido con el primer gobierno de Adrián Barbón?

–Cualquier intervención que se haga en Covadonga requiere consenso, el visto bueno de las tres partes implicadas.

–¿Pero usted sería partidario de rescatar el proyecto del elevador?

–Yo soy partidario de mejorar la accesibilidad y la movilidad al santuario con estudios rigurosos que ofrezcan una mejora al servicio del turista y del vecino.

–¿Sería partidario de recuperar, el proyecto del tren de cremallera a los lagos?

–Hace unos años lo relanzamos. Está claro que el futuro del acceso a los lagos de Covadonga, al parque nacional de los Picos de Europa, no son cuarenta autobuses subiendo y bajando por una carretera de alta montaña. Hay que buscar otro modelo, eso lo tenemos claro todos. Hay que hacer estudios serios y rigurosos para ver cuál es la mejor forma para acceder a un parque nacional. Nosotros entendemos que es el tren cremallera.

–¿Por qué un tren cremallera?

–Por un lado, regularía el acceso a un parque nacional; por otro, habría cero emisiones. La carretera quedaría solo para taxistas y ganaderos. Los coches no pueden estar subiendo y bajando a los lagos de Covadonga. Es verdad que el Principado no está por la labor de recuperar el proyecto del tren de cremallera, porque en el plan rector de uso y gestión del parque nacional lo prohíbe expresamente.

–Habla del plan rector, pero en realidad no lo hay, nunca se aprobó, pese a que las comunidades autónomas de los Picos de Europa llevan veinte años anunciando que lo aprobarán de forma inminente. Hace solo unos días, prometieron que se aprobaría en 2026. ¿Qué pasa con el plan rector?

–El Principado lleva años trabajando en su redacción. Lo llevó al patronato en su día y el Ayuntamiento de Cangas votó en contra, primero, porque deja de lado a los vecinos, y segundo, porque prohíbe explícitamente el tren cremallera, lo que nos crea una indefensión manifiesta, porque esa prohibición se introdujo después de la información pública, así que no pudimos alegar en contra. El Principado convocó un proceso para escuchar a los ayuntamientos, pero hizo todo lo contrario: no nos escuchó. Hizo lo que le dio la gana.

–Si se aprueba el plan rector con esa prohibición, ¿el Ayuntamiento acudirá a los tribunales?

–Vamos a estudiar cualquier medida para defender los intereses de los vecinos de Cangas de Onís.

–¿Incluido acudir a los tribunales?

–Incluido acudir a los tribunales.

–Hace unos días, el Ayuntamiento de Cangas de Onís votó en contra de los presupuestos del parque nacional para 2026. ¿Por qué?

–No se cubren las necesidades básicas. El Consejo de Pastores de Cangas de Onís lleva años pidiendo mejoras en infraestructuras ganaderas, en la recuperación de pastizales, abrevaderos y pistas… Y esas demandas, que sería lo primero que debería atender el parque nacional, no están cubiertas. Tuvo que ser el Ayuntamiento el que puso personal para arreglar los potreros y otras infraestructuras ganaderas, a través de planes de empleo. Tenemos que estar constantemente tapando heridas que produce el parque nacional.

–¿Perjudica a Cangas de Onís pertenecer al parque nacional?

–El parque nacional debería ser un valor añadido. Pero por culpa de la mala gestión, muchos vecinos piensan que pertenecer al parque nacional es malo, cuando debería ser todo lo contrario. La gestión actual no le vale a nadie, ni a ayuntamientos, ni a ecologistas, ni a ganaderos, ni a gente que vive dentro del parque… Y eso tiene que cambiar, porque lo llevamos arrastrando desde hace muchos años. Los gestores tienen que ser capaces de conseguir que los que vivimos y aportamos terrenos estemos orgullosos de pertenecer al parque nacional.

–¿Qué objetivos principales se marca para los meses que restan de mandato?

–El desarrollo urbanístico de Contranquil, porque es el futuro de Cangas de Onís. Además, estamos ejecutando el plan de sostenibilidad turístico, que incluye muchas mejoras en el concejo, como los baños públicos que abrimos recientemente, las sendas verdes, las limpiezas de ríos… El objetivo es seguir atendiendo las necesidades de la gente, que nuestros vecinos nos vean como un ayuntamiento cercano, humilde, eficaz y eficiente, como los "resolvedores" de sus problemas.

–¿Cómo es su relación con la oposición?

–Soy un demócrata convencido y soy alcalde de todos los vecinos. Entonces, respeto, respeto a todos. Es verdad que echo en falta una oposición constructiva y no destructiva.

–El PSOE presentó varias propuestas en positivo y apoyó iniciativas del PP…

–Es cierto, el PSOE presentó propuestas en positivo que nosotros escuchamos y trabajamos en ellas. No me refiero al PSOE, me refiero a Vox.

–Vox afirma que el nuevo reglamento de funcionamiento de los plenos está pensado únicamente para limitar sus intervenciones y sus propuestas.

–Lo que hemos hecho es actualizarnos a los tiempos, y en sintonía con el resto de ayuntamientos de Asturias. No puede ser que un grupo minoritario pretenda tener más protagonismo que todos los demás, que quiera ocupar el espacio que no le corresponde democráticamente. Es lógico y normal que el funcionamiento de los plenos esté regulado. Está regulado en el Congreso, en el Senado, en la Junta General y en la inmensa mayoría de los ayuntamientos.

–De todo lo que ha hecho como alcalde, ¿de qué se siente más orgulloso?

–De la mejora sustancial de los servicios públicos; la Casa de Cultura, la Escuelina, el Patronato Deportivo… El aumento de usuarios y el aumento de oferta pública… los datos están ahí. También de hacer un ayuntamiento cercano, humilde y sencillo, en el que los vecinos nos ven como parte para arreglar sus problemas, no para crearlos. Y de la puesta en valor de la zona rural. Ahora mismo, estamos afrontando la mayor obra de los últimos años en la zona rural, una deuda histórica que tenía este ayuntamiento, el saneamiento de Mestas, un proyecto de dos millones de euros. Y la urbanización de Corao, la rehabilitación de muchas escuelas en toda la zona rural, la mejora de carreteras… Estamos trabajando continuamente en la zona rural, que tiene que ser escuchada y atendida. ¿Quedan obras por hacer? Sí, pero no olvidamos ni a los barrios, ni los pueblos, ni a Cangas de Onís.

–¿Se volverá a presentar en las próximas elecciones?

–Eso se decidirá en su día.

–¿Le gustaría presentarse?

–Sí, estoy cómodo, porque tengo vocación de servicio público y porque mi satisfacción no es el sueldo que cobro, sino ver cómo Cangas crece, avanza y mejora.

