En Llanes prefieren mantener el secreto quién se hizo millonario con el sorteo de Navidad: "Hay quien nos lo dice a nosotros, pero no quiere que se sepa"
"Vera a la gente, ver sus caras es... hasta nervios sentimos, como si nos hubiese tocado a nosotros", asegura la lotera Paloma Ania, que ha repartido varios grandes premios, entre ellos el Gordo
Desde hace unos diez años, Paloma Ania es la titular de la administración de loterías número 2 de Llanes, donde ha sido testigo excepcional de momentos de euforia, como la consecución de dos primeros premios del Gordo de Navidad, en 2007 y 2013, y otros muchos segundos, terceros, cuartos, quintos… Entre los agraciados, tanto forasteros como llaniscos, pero todos, sin excepción, se escudan en el anonimato. "Hay quien nos lo dice a nosotros, pero no quiere que se sepa. Prefieren mantenerlo en secreto", explica.
Siente "mucha alegría" al repartir premios. "Ver a la gente, ver sus caras es… hasta nervios sentimos; como si nos hubiese tocado a nosotros". Esta filosofía aleja cualquier atisbo de frustración por ver pasar los premios por delante sin alcanzarlos. "Para nosotros la satisfacción es dar premios".
Subida de precios
Se muestra muy reacia a la posible subida del precio del décimo de Navidad a 25 euros, debate que está sobre la mesa. "Es una burrada", sentencia. Su reivindicación, compartida por el sector, es otra: "Por lo que están luchando las asociaciones es para que nos aumenten las comisiones, porque sube la vida y están congeladas hace más de 20 años". Apuesta por una gestión más eficiente: "Podrían subir 1 o 2 euros... Pero lo que sí tienen que hacer es quitar gastos y dejar el precio igual". Señala, por ejemplo, el gasto en papelería, que ve excesivo en la era digital.
Defiende con convicción el soporte físico. "El décimo de toda la vida… eso no se pierde. Cuando haces un regalo, te gusta darlo. Tiene presencia. Por lo menos, para mí, tiene un valor". Una reflexión que une tradición y futuro en un negocio en el que, al final, "los números están todos adentro. Y puede tocar cualquiera", concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- Multado con 200 euros e incluso inmovilización del vehículo por llevar la luna delantera defectuosa: la Guardia Civil ya lo vigila