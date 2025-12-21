En Llanes prefieren mantener el secreto quién se hizo millonario con el sorteo de Navidad: "Hay quien nos lo dice a nosotros, pero no quiere que se sepa"

Desde hace unos diez años, Paloma Ania es la titular de la administración de loterías número 2 de Llanes, donde ha sido testigo excepcional de momentos de euforia, como la consecución de dos primeros premios del Gordo de Navidad, en 2007 y 2013, y otros muchos segundos, terceros, cuartos, quintos… Entre los agraciados, tanto forasteros como llaniscos, pero todos, sin excepción, se escudan en el anonimato. "Hay quien nos lo dice a nosotros, pero no quiere que se sepa. Prefieren mantenerlo en secreto", explica.

Siente "mucha alegría" al repartir premios. "Ver a la gente, ver sus caras es… hasta nervios sentimos; como si nos hubiese tocado a nosotros". Esta filosofía aleja cualquier atisbo de frustración por ver pasar los premios por delante sin alcanzarlos. "Para nosotros la satisfacción es dar premios".

Subida de precios

Se muestra muy reacia a la posible subida del precio del décimo de Navidad a 25 euros, debate que está sobre la mesa. "Es una burrada", sentencia. Su reivindicación, compartida por el sector, es otra: "Por lo que están luchando las asociaciones es para que nos aumenten las comisiones, porque sube la vida y están congeladas hace más de 20 años". Apuesta por una gestión más eficiente: "Podrían subir 1 o 2 euros... Pero lo que sí tienen que hacer es quitar gastos y dejar el precio igual". Señala, por ejemplo, el gasto en papelería, que ve excesivo en la era digital.

Defiende con convicción el soporte físico. "El décimo de toda la vida… eso no se pierde. Cuando haces un regalo, te gusta darlo. Tiene presencia. Por lo menos, para mí, tiene un valor". Una reflexión que une tradición y futuro en un negocio en el que, al final, "los números están todos adentro. Y puede tocar cualquiera", concluye.