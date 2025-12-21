Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejora acceso al barrio de El Pedrosu, en Cangas de Onís

La zona objeto de mejora. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que lidera el conservador José Manuel González Castro, culminó hace escasas fechas la mejora de accesibilidad peatonal –eliminando barreras– de la calle La Cárcel al barrio del El Pedrosu, en las inmediaciones de la Casa de Cultura, en pleno corazón de la vieja capital del Reino de Asturias. Se trataba de una vieja reivindicación de vecinos y residentes en esa zona de la capital canguesa.

