Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Unos 250 niños y niñas disfrutan cada día del Parque de la Navidad de Cangas de Onís

Parque de la Navidad en Cangas de Onís.

Parque de la Navidad en Cangas de Onís.

Ver galería

Parque de la Navidad en Cangas de Onís / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El Parque de la Navidad de Cangas de Onís arrancó con fuerza, pues, un promedio de 250 niños y niñas han pasado cada jornada, desde que abriera sus puertas al público en la tarde del viernes, por el recinto que ocupa en la plaza Camila Beceña, justo al lado del Ayuntamiento, siendo una de las firmes apuestas del Ayuntamiento cara a estas entrañables fechas, en horario es de 16.00 a 21.00, excepto los días 24 y 31 de diciembre, en los que la apertura será de 16.00 a 19.00 horas. Eso sí, permanecerá cerrado el 25 de diciembre y también el 1 de enero.

La entrada de acceso al Parque de la Navidad es gratuita, aunque hay una urna para recaudar donativos que serán destinados a favor de la Asociación "El Ángel de Javi", para apoyar la terapia génica contra el síndrome Nedamss. Se trata de una enfermedad rara, progresiva, relacionada con mutaciones en el gen IRF2BPL. Este trastorno afecta el desarrollo del sistema nervioso y se manifiesta a través de la pérdida de habilidades previamente adquiridas (regresión), la presencia de movimientos anormales como rigidez o movimientos involuntarios, la pérdida del habla y convulsiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  3. Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
  4. Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
  5. Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
  6. La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)
  7. Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
  8. Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena

El Principado destaca que su apuesta por la estación de esquí de Pajares "no tiene precedentes"

El Principado destaca que su apuesta por la estación de esquí de Pajares "no tiene precedentes"

Cabueñes reduce once días en un mes el tiempo medio de espera quirúrgica

Cabueñes reduce once días en un mes el tiempo medio de espera quirúrgica

La Agencia de Salud Pública a la que aspira Asturias (y en concreto, Oviedo) tendrá una sede de 4.000 metros cuadrados para 300 empleados

La Agencia de Salud Pública a la que aspira Asturias (y en concreto, Oviedo) tendrá una sede de 4.000 metros cuadrados para 300 empleados

¿Cuánto tiempo hay que esperar por una resonancia en el Hospital San Agustín? La demora ha bajado tras la instalación de la segunda máquina

¿Cuánto tiempo hay que esperar por una resonancia en el Hospital San Agustín? La demora ha bajado tras la instalación de la segunda máquina

El bar más navideño de Salas transforma su terraza en un tren que lleva a Papá Noel de maquinista

El bar más navideño de Salas transforma su terraza en un tren que lleva a Papá Noel de maquinista

El Ayuntamiento de Ribadesella homenajea a Manuel González y Milagros Heredia en la comida de Navidad

El Ayuntamiento de Ribadesella homenajea a Manuel González y Milagros Heredia en la comida de Navidad

Unos 250 niños y niñas disfrutan cada día del Parque de la Navidad de Cangas de Onís

Unos 250 niños y niñas disfrutan cada día del Parque de la Navidad de Cangas de Onís

Estas son las series y películas que recomendamos para maratones de fin de año

Estas son las series y películas que recomendamos para maratones de fin de año
Tracking Pixel Contents