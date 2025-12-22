Unos 250 niños y niñas disfrutan cada día del Parque de la Navidad de Cangas de Onís
El Parque de la Navidad de Cangas de Onís arrancó con fuerza, pues, un promedio de 250 niños y niñas han pasado cada jornada, desde que abriera sus puertas al público en la tarde del viernes, por el recinto que ocupa en la plaza Camila Beceña, justo al lado del Ayuntamiento, siendo una de las firmes apuestas del Ayuntamiento cara a estas entrañables fechas, en horario es de 16.00 a 21.00, excepto los días 24 y 31 de diciembre, en los que la apertura será de 16.00 a 19.00 horas. Eso sí, permanecerá cerrado el 25 de diciembre y también el 1 de enero.
La entrada de acceso al Parque de la Navidad es gratuita, aunque hay una urna para recaudar donativos que serán destinados a favor de la Asociación "El Ángel de Javi", para apoyar la terapia génica contra el síndrome Nedamss. Se trata de una enfermedad rara, progresiva, relacionada con mutaciones en el gen IRF2BPL. Este trastorno afecta el desarrollo del sistema nervioso y se manifiesta a través de la pérdida de habilidades previamente adquiridas (regresión), la presencia de movimientos anormales como rigidez o movimientos involuntarios, la pérdida del habla y convulsiones.
