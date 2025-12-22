El Ayuntamiento de Ribadesella homenajea a Manuel González y Milagros Heredia en la comida de Navidad

El Ayuntamiento de Ribadesella homenajeó este viernes, en la tradicional comida de navidad con los empleados municipales, a dos trabajadores.

Manuel González Martínez recibió la medalla de plata del ayuntamiento por los veinticinco años de servicio, como parte del equipo del departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Ribadesella. El alcalde de Ribadesella, Paulo García, hizo entrega de la medalla y agradeció la labor y el desempeño de González en su trabajo. “Has contribuido al mejor funcionamiento de los espacios públicos y los servicios de Ribadesella. Gracias Manuel, por tu compromiso y profesionalidad y por estos veinticinco años de entrega a esta institución”, dijo el alcalde.

En el mismo acto se entregó una placa conmemorativa a Milagros Heredia Fernández, empleada del departamento de Servicios Sociales del ayuntamiento de Ribadesella que se jubila en 2025 tras veintiocho años de servicio. Paulo García agradeció su entrega y le deseó lo mejor en su nueva etapa. “Milagros, cierras una etapa profesional marcada por el trabajo bien hecho. Deseo que esta nueva etapa esté llena de salud, tranquilidad y tiempo para disfrutar de todo aquello que quieras hacer”, afirmó García.

Ambos recibieron los aplausos de todos sus compañeros en reconocimiento a sus trayectorias.