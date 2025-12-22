"Juntos por Cangas" pide unión en defensa del hogar-residencia Beceña-González, de Cangas de Onís

"El Hogar Camila Beceña de Cangas de Onís debe seguir siendo un referente social en Asturias. No solo por el legado que nos dejó Camila Beceña, cuya generosidad permitió que muchas personas encontraran amparo y cuidado, sino también por una cuestión de responsabilidad colectiva. Cuando una institución nace para servir a los más vulnerables, su continuidad y buen funcionamiento no pueden depender del silencio ni de la resignación", expone la Asociación "Juntos por Cangas".

Negar que existen problemas en la actualidad sería engañarnos a nosotros mismos. El sol no se tapa con un dedo. Las dificultades existen y son visibles, pero reconocerlas no significa debilitar la fundación, sino todo lo contrario: es el primer paso para fortalecerla. Las realidades sociales cambian, los modelos de atención evolucionan y lo que funcionaba ayer puede no ser suficiente hoy. Ajustar los modelos a los tiempos actuales no es una amenaza al legado de Camila Beceña, sino una forma de honrarlo.

"Para poder hacer un balance justo y realista es imprescindible escuchar a todas las partes implicadas. En primer lugar, a los usuarios, que son el corazón y la razón de ser del Hogar. Su bienestar, su dignidad y su calidad de vida deben estar siempre en el centro de cualquier decisión. En segundo lugar, a quienes dan vida al centro día a día: los trabajadores. Su esfuerzo, su experiencia y sus condiciones laborales influyen directamente en la atención que reciben los residentes. Y, por supuesto, al patronato responsable de la gestión, formado por la Iglesia y el Ayuntamiento, cuya responsabilidad es velar por el buen rumbo de la fundación y garantizar que el proyecto tenga futuro estable", abundan desde el colectivo vecinal.

La historia reciente nos demuestra que cuando una comunidad baja los brazos, las consecuencias pueden ser irreversibles. No se iba a cerrar la Escolanía de Covadonga, y hoy no queda un solo niño en Covadonga. Ese ejemplo debe servirnos de advertencia. El Hogar Camila Beceña no puede convertirse en otro capítulo de lo que se perdió por falta de diálogo, de implicación o de valentía para afrontar los problemas.