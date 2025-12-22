Festival fin de trimestre en el colegio público de Llastres

El colegio público Matemático Pedrayes de Llastres celebró su festival fin de trimestre con los residentes y trabajadores del Era de la localidad. Los presentes disfrutaron con estas propuestas intergeneracionales. Hubo risas, emociones, teatro, bailes, chistes canciones... Además, cada niño regaló a un mayor un adorno para el árbol de Navidad hecho con mucho cariño. A su vez los residentes entregaron al alumnado unas preciosas postales navideñas.

Como broche final, al día siguiente, se celebró un festival en el salón de actos de El Piqueru para familias y vecinos. La sala estuvo llena a rebosar y hubo un montón de sorpresas. Canciones compuestas por el alumnado para la paz, ronda de chistes, canciones en inglés, una obra de teatro titulada "Llastres el mejor lugar del mundo", en la que los niños viajaban por diferentes ecosistemas (polo, desierto, selva, océanos…) analizando los diferentes problemas ambientales: contaminación, caza, venta de pieles animales, deforestación, plásticos en el océano, calentamiento global... Para llegar a una conclusión. "El mundo es muy bonito pero debemos cuidarlo empezando por Llastres nuestro pueblo, un lugar privilegiado donde vivir".

Además, hubo muchas sorpresas. El alumnado grabó y editó un vídeo en el que interpretaron diferentes bailes desde 1950 hasta nuestros días, un baile por Palestina o diferentes canciones tocando instrumentos musicales, fueron otras de sus actuaciones.

El evento estuvo presentado por Eneko y Diego, alumnos de sexto curso y participaron todos los niños y niñas del centro. Para cerrar, se repartieron bolsas con gusanitos y los asistentes tomaron los 12 gusanitos de la suerte, viendo un vídeo preparado por las profesoras, escuchando las campanas en la torre del reloj de Llastres y viendo las felicitaciones que las enseñantes grabaron para niños, niñas y familias.

Por otro lado, en enero llegará con otra profesora de Infantil a la escuela, aumentando así los recursos para seguir dando una educación de calidad al alumnado.

El profesorado destacó el "apoyo incondicional de las familias a todas las convocatorias y actividades que les proponemos. Destaca asimismo el excelente trabajo del equipo docente, implicado desde el minuto uno en el proyecto de seguir construyendo una escuela referente en la zona donde se atienda la diversidad del alumnado, adaptándose a los diferentes ritmos, necesidades e intereses.