El "Gordo" no deja ni las raspas en el Oriente: "No hubo suerte esta vez"

El ‘Gordo’ no dejó ni las raspas en el Oriente. Apenas alguna pedrea de colectivos como el Club Deportivo San Jorge, de Nueva de Llanes o los alumnos de primero de Bachillerato de Cangas de Onís y Arriondas, que repartieron papeletas con 4 euros de lotería, lo que significa un premio den 20 euros por cada una. "Hoy (por ayer) es un día raro", señalaba pocos minutos después de iniciado el sorteo, una empleada de la administración de loterías número 2 de Llanes, la que más lotería vende de todo el Oriente.

"Los lunes es el día de la semana que más gente hay, pero hoy están esperando a que salgan los premios. Acabarán viniendo muchos clientes", añadió la empleada. El hecho de que por primera vez en varios años este local no repartiera uno de los premios importantes acabó restando afluencia. Y lo mismo en las demás administraciones de la comarca. "No hubo suerte esta vez", resumió una clienta.