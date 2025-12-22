Llanes celebró el Torneo de Navidad de Golf del centro Don Orione

Como viene siendo tradición durante estos últimos años, durante el mes de diciembre se disputó en el Campo de Golf Municipal de Llanes el Torneo de Navidad de Golf del centro Don Orione.

Así, en la mañana del jueves numerosos alumnos del centro Don Orione de Posada que a lo largo del curso reciben formación en esta disciplina deportiva participaron en el Torneo de Navidad que concluyó con la entrega de premios y una espicha a la que asistieron el alcalde, Enrique Riestra, y varios concejales.

Las autoridades municipales han agradecido el trabajo del profesor de la Escuela de Golf, Ángel, y la gran labor desarrollada por David y Nazar en la organización de esta Escuela y del Torneo de Navidad.