Llanes cosecha medallas en Madrid: "Es muy satisfactorio ver a estos chavales esforzarse y lograr los objetivos"

La constancia, el sacrificio y el aprendizaje continuo han encontrado su recompensa en el tatami. El Club Karate Running de Llanes, a través de su sección de defensa personal policial, ha regresado del Campeonato de España, celebrado en Madrid, con un botín metálico que avala un año de trabajo silencioso y esforzado. Sus jóvenes deportistas lograron una medalla de plata y otra de bronce, contribuyendo además al éxito global de la selección asturiana, que se alzó como campeona absoluta en las modalidades de defensa personal y bastón policial. Detrás de estos resultados está la filosofía de esfuerzo y valores inculcada por su entrenador, Juan Ángel Rodríguez Díaz, miembro del equipo de seleccionadores asturianos de defensa personal policial.

Los medallistas asturianos y el entrenador, en Madrid. / Cedida a LNE

Según Rodríguez, el mérito trasciende el metal. "Es muy satisfactorio para mí que ver como estos chavales se esfuerzan todo el año para jugarse un campeonato en una mañana en Madrid, y cómo consiguen los objetivos y salen reforzados", afirma. Y es que la preparación es un proceso arduo y sacrificado. El núcleo del equipo en Llanes lo forman tres deportistas jóvenes y dos adultos. Combinan el kárate, disciplina base, con sesiones específicas de defensa personal policial en Oviedo cada mes o dos meses y el trabajo semanal en Llanes, que implica "machacarse aquí conmigo, sacrificio, aprender de los errores, del fracaso, de levantarse y volver a levantarse".

La recta final previa al campeonato nacional fue intensiva. "Este año hemos dedicado dos meses, octubre y noviembre, exclusivamente a entrenar la defensa personal en Llanes", explica el entrenador. Esta dedicación rindió frutos en la capital. "Hemos cosechado este año dos segundos puestos y un tercer puesto. Además, hay que tener en cuenta que una de los participantes, Clara Galán, de 15 años tuvo que subir de categoría y competir con adversarias de más edad, porque no tenía rivales y aún así consiguió el tercer puesto", destaca Rodríguez. La deportista ya había sido campeona de España en su categoría el año anterior. También medallistas han sido Sheyla Ruisánchez y Arturo Lobo.

El éxito asturiano tuvo otros dos nombres propios: Ricardo Ortea, policía local de Oviedo de 53 años y con raíces en Cardosu (Llanes), que se coronó campeón absoluto de España; y Noelia Expósito, bronce en adultos. Preseas a las que hay que añadir las logradas por equipos. El triunfo de estos cinco deportistas asturianos simboliza la esencia de una disciplina que, aunque ahora ya abierta a civiles y a categorías infantiles, se ideó para policías, guardias civiles y militares, aclara Juan Ángel Rodríguez, quien también está formado en disciplinas como el karate y el krav magá (sistema oficial de lucha y defensa personal de las Fuerzas israelíes).

¿Qué diferencias hay entre el la defensa personal policial y otras especialidades de combate? "No tiene nada que ver. La defensa personal policial es una disciplina aplicada al sistema policial. Así que prácticamente todas las técnicas acaban con un agrilletamiento o una conducción; en definitiva, con una técnica policial. Se centra más en el control que en los golpes… porque estamos en un país que la policía es la más restrictiva a nivel mundial en cuanto al control de las personas", explica Rodríguez.

Más allá de las técnicas, el entrenador llanisco prioriza una formación integral. "Intento inculcar los valores de la nobleza, ser una buena persona, independientemente del arte marcial, ser deportista, respetar a los mayores…", señala. Para este llanisco, el camino está plagado más de baches que de alegrías, pero es ahí donde reside el verdadero aprendizaje. "Hay más momentos fastidiados que de éxito. Aprenden mucho del fracaso y me siento orgulloso de que se levanten para superarse y seguir funcionando".

Su aspiración va más allá de los títulos. "En el futuro, el objetivo que tienes como entrenador es que sean mejores que tú, que te superen en todos los aspectos, como buena gente, como deportistas…". Con este espíritu, el humilde club llanisco demuestra que, como apunta el entrenador, la grandeza se forja entre sacrificio, constancia, nobleza y respeto a los rivales.