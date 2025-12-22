Presentado el disco-libro "Engaltros", que recoge la efervescencia cultural de Pimiango (Ribadedeva)

La Casa Concejo de Pimiango, en Ribadedeva, ha sido el escenario de la presentación del libro-disco "Engaltros", fruto de la colaboración entre el grupo vocal "Voces Mansoleas" y el dúo "Mestura". El acto, que congregó a cerca de un centenar de personas, sirvió para mostrar el trabajo discográfico y para celebrar la efervescencia cultural de una comunidad que ha decidido cantar, escribir e ilustrar su identidad.

El título de la obra, "Engaltros", significa "saludos" o "abrazos" en mansolea, la jerga de los zapateros locales, cuyo uso y estudio son parte fundamental del proyecto. Este espíritu de encuentro y acogida resume la esencia de una iniciativa que pretende dar a conocer y difundir la rica actividad cultural contemporánea de Pimiango.

Un CD con trece canciones

El libro abarca desde la música y la literatura hasta la ilustración, la vida asociativa, las festividades locales y los hermanamientos culturales que el pueblo mantiene. El apartado musical lo conforma un CD con trece canciones. Los temas, interpretados en asturiano, castellano y mansolea, son un homenaje multifacético: a la cultura local, a la mujer rural, a las tradiciones locales, a la amistad y a la belleza del paisaje que rodea Pimiango.

Entre las piezas se incluyen dedicatorias a Santu Medé y a la Virgen de Tina, tres villancicos, una composición creada específicamente para el pericote y otras canciones que buscan fortalecer los lazos culturales con otras localidades de la región.

Iniciativa de la COMANDEFE

El proyecto es una iniciativa de la Comisión Mansolea de Actividades y Festejos (COMANDEFE) y cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias. Se trata del segundo trabajo discográfico conjunto de "Voces Mansoleas" y "Mestura", tras la publicación de “Tierra de Mansoleas” hace tres años.

Las composiciones son obra del dúo "Mestura" (Marisa López Diz y Luis Manuel Suárez Fernández) y, bajo su dirección, son interpretadas por el grupo "Voces Mansoleas", formado por 30 vecinos y vecinas de Pimiango y otros pueblos de Ribadedeva. Surgido en 2021, en la etapa poscovid, el grupo ha participado en numerosas actividades culturales, festivas y religiosas, lo que impulsó la creación de estos nuevos temas.

Auténtica joya editorial

En la publicación también han colaborado otras personas: la portada, la contraportada y el diseño del CD son obra del ilustrador asturiano Francisco Pimiango, originario del pueblo, y varios vecinos aportaron fotografías que reflejan la belleza de este rincón del oriente asturiano. “Engaltros” no es solo un libro-disco: es un homenaje a la memoria colectiva, a la efervescencia cultural de Pimiango, una apuesta por la diversidad cultural y lingüística y un puente hacia el futuro del patrimonio asturiano. Sus 60 páginas combinan texto e imagen, las letras de las canciones y un pequeño glosario en jerga mansolea, convirtiéndose en una auténtica joya editorial.

El acto congregó a cerca de un centenar de personas y contó con la intervención del Alcalde del Ayuntamiento de Ribadedeva y de la COMANDEFE, entidad promotora del proyecto. Voces Mansoleas y Mestura interpretaron varios temas del CD, en un evento que se enmarca en las actividades del Aula Mansolea de Pimiango, concebido como un espacio para investigar, mostrar, interpretar y educar en torno al mansolea como elemento patrimonial y, en general, al patrimonio cultural como valor universal.