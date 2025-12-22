Triunfo cubano en el VI Open "Peñamellera" de ajedrez

El gran maestro cubano Carlos Daniel Albornoz Cabrera ha impuesto su categoría y ha ganado VI Open "Peñamellera" de ajedrez, disputado en la sala polivalente del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, en Panes.

El torneo, que contó con 79 inscritos, fue organizado por el Club de Ajedrez Peñamellera y el Ayuntamiento de Peñamellera Baja. Fue segundo el español Francisco Revilla Río, y tercero otro cubano, Jorge de Jesús Pérez Marimón. El primer local fue Guil García de la Rasilla, en el puesto trigésimo quinto.

Ignacio Mata Lorenzo fue el primero en la categioría de hasta 2000 ELO; Asier López Fernandez, el primero hasta 1.700 ELO; y José Antonio García Caraballo, el primero hastya 1.500 ELO. Los resultados completos pueden consultarse aquí: https://info64.org/vi-open-penamellera.

Además del gran maestro Carlos Daniel Albornoz Cabrera, participaron varios maestros internacionales. La competición se desarrolló mediante el sistema suizo a siete rondas de diez más dos (10 minutos por jugador (o por partida) más 2 segundos de incremento por jugada).

Abierto para jugadores federados, acudieron al torneo peñamellerano jugadores de todas las edades, procedentes de Madrid, Castilla y León, Cantabria y Madrid.