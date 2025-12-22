Triunfo cubano en el VI Open "Peñamellera" de ajedrez
El gran maestro Carlos Daniel Albornoz Cabrera gana el torneo
El gran maestro cubano Carlos Daniel Albornoz Cabrera ha impuesto su categoría y ha ganado VI Open "Peñamellera" de ajedrez, disputado en la sala polivalente del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, en Panes.
El torneo, que contó con 79 inscritos, fue organizado por el Club de Ajedrez Peñamellera y el Ayuntamiento de Peñamellera Baja. Fue segundo el español Francisco Revilla Río, y tercero otro cubano, Jorge de Jesús Pérez Marimón. El primer local fue Guil García de la Rasilla, en el puesto trigésimo quinto.
Ignacio Mata Lorenzo fue el primero en la categioría de hasta 2000 ELO; Asier López Fernandez, el primero hasta 1.700 ELO; y José Antonio García Caraballo, el primero hastya 1.500 ELO. Los resultados completos pueden consultarse aquí: https://info64.org/vi-open-penamellera.
Además del gran maestro Carlos Daniel Albornoz Cabrera, participaron varios maestros internacionales. La competición se desarrolló mediante el sistema suizo a siete rondas de diez más dos (10 minutos por jugador (o por partida) más 2 segundos de incremento por jugada).
Abierto para jugadores federados, acudieron al torneo peñamellerano jugadores de todas las edades, procedentes de Madrid, Castilla y León, Cantabria y Madrid.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros