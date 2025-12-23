El "Árbol de los deseos" ilumina las caras de los niños de Ribadesella
La jornada se completó con un espectáculo de pompas de jabón y mesa de dulces para los peques
El "Árbol de los deseos" ya preside la plaza de la Reina María Cristina de Ribadesella. Fue iluminado en la tarde de este martes, y los niños colgaron de él 250 deseos. La única condición era que fuesen deseos para otras personas: amigos, familiares… El "Árbol de los deseos" hará realidad en unas semanas algunos de esos deseos.
La jornada se completó con un espectáculo de pompas de jabón y mesa de dulces para los peques. Alumnos del instituto Avelina Cerra de la villa colaboraron en esta actividad del Ayuntamiento de Ribadesella: ayudaron a los más pequeños a elaborar sus deseos y repartieron golosinas
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: "Me duele hasta la barriga"
- El Estanco de la Suerte de Oviedo vende un décimo del tercer premio (50.000 euros): 'Siempre nos cuesta dormir, es el mejor día del año
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- La única planta de carbón que continuará abierta en la España peninsular está en Asturias y este es el motivo por el que se ha pospuesto su cierre
- El Oviedo ya se mueve en el mercado: llega Fonseca, sale Brandon, ¿qué pasa con Elías Montiel?
- El segundo quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad deja 60.000 euros en Gijón: 'Llevamos tres años seguidos dando alegrías