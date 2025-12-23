Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

El "Árbol de los deseos" ilumina las caras de los niños de Ribadesella

La jornada se completó con un espectáculo de pompas de jabón y mesa de dulces para los peques

El "Árbol de los deseos" ilumina Ribadesella

El "Árbol de los deseos" ilumina Ribadesella

Ver galería

El "Árbol de los deseos" ilumina Ribadesella / L. M.

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

El "Árbol de los deseos" ya preside la plaza de la Reina María Cristina de Ribadesella. Fue iluminado en la tarde de este martes, y los niños colgaron de él 250 deseos. La única condición era que fuesen deseos para otras personas: amigos, familiares… El "Árbol de los deseos" hará realidad en unas semanas algunos de esos deseos.

La jornada se completó con un espectáculo de pompas de jabón y mesa de dulces para los peques. Alumnos del instituto Avelina Cerra de la villa colaboraron en esta actividad del Ayuntamiento de Ribadesella: ayudaron a los más pequeños a elaborar sus deseos y repartieron golosinas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
  3. El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: "Me duele hasta la barriga"
  4. El Estanco de la Suerte de Oviedo vende un décimo del tercer premio (50.000 euros): 'Siempre nos cuesta dormir, es el mejor día del año
  5. Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
  6. La única planta de carbón que continuará abierta en la España peninsular está en Asturias y este es el motivo por el que se ha pospuesto su cierre
  7. El Oviedo ya se mueve en el mercado: llega Fonseca, sale Brandon, ¿qué pasa con Elías Montiel?
  8. El segundo quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad deja 60.000 euros en Gijón: 'Llevamos tres años seguidos dando alegrías

El "Árbol de los deseos" ilumina las caras de los niños de Ribadesella

El "Árbol de los deseos" ilumina las caras de los niños de Ribadesella

El "Árbol de los deseos" ilumina Ribadesella

El "Árbol de los deseos" ilumina Ribadesella

Ábalos pide ser juzgado por un jurado popular en el caso Mascarillas

Ábalos pide ser juzgado por un jurado popular en el caso Mascarillas

Los portavoces municipales de Avilés felicitan las fiestas y piden sus deseos para 2026

Nadando en una laguna

Se alquila ciudad

Joseph Conrad en Villablino

Navidad.com

Tracking Pixel Contents