El "Árbol de los deseos" ilumina las caras de los niños de Ribadesella

El "Árbol de los deseos" ya preside la plaza de la Reina María Cristina de Ribadesella. Fue iluminado en la tarde de este martes, y los niños colgaron de él 250 deseos. La única condición era que fuesen deseos para otras personas: amigos, familiares… El "Árbol de los deseos" hará realidad en unas semanas algunos de esos deseos.

La jornada se completó con un espectáculo de pompas de jabón y mesa de dulces para los peques. Alumnos del instituto Avelina Cerra de la villa colaboraron en esta actividad del Ayuntamiento de Ribadesella: ayudaron a los más pequeños a elaborar sus deseos y repartieron golosinas