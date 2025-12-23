Ya hay fecha y horarios para la VII Panes Cup de fútbol sala
Participarán equipos de las diferentes escuelas de fútbol del oriente de Asturias y occidente de Cantabria
El colectivo Peñamellera Sportinguista en colaboración con el Ayuntamiento de Peñamellera Baja organiza la séptima edición de la Panes Cup en categoría benjamín este sábado 27. En la competición, que se disputara en el polideportivo de Panes, pretende aglutinar a equipos de las diferentes escuelas de fútbol del oriente de Asturias y occidente de Cantabria.
Los equipos se dividirán en dos grupos de 3 equipos, jugando por la mañana los partidos correspondientes a la fase de grupos y por la tarde los correspondientes a la fase final. Todos los equipos disputarán dos partidos por la mañana (10:30 a 14 horas) y uno o dos partidos más por la tarde (16 a 19 horas). Al finalizar la final se procederá a la entrega de trofeos.
Los equipos participantes son Lebaniego, Fuente Salín (Pesués) y Ribadedeva, encuadrados en el grupo A, y Cabrales, La Folía (San Vicente) y Llanes, que se enfrentarán en el grupo B. Los anteriores campeones fueron Lebaniego (2024), Llanes (2023), Cabrales (2022), Llanes (2021), Cabrales (2019) y Ribadesella (2018).
