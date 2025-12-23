Llanes concluye la pavimentación del camino del Corral d´Encima, en San Roque del Acebal

El Ayuntamiento de Llanes ha concluido los trabajos que venía desarrollando en la localidad de San Roque del Acebal. Las obras se centraron en el camino del Corral d'Encima, que aunque se encontraba pavimentado presentaba una capa de rodadura muy deteriorada y dañada. El proyecto ahora finalizado comprendió su demolición y nueva pavimentación con mezclas bituminosas en caliente.

La obra ahora concluida se inició con el fresado de la capa de aglomerado antiguo presente en buena parte del camino, la limpieza de hasta 10 centímetros de profundidad de la zona del camino en zahorra, y los saneos necesarios para garantizar los anchos y cotas del camino en las zonas que así lo precisaban.

"Compromiso con el área rural"

Con posterioridad se extendió una capa de 14 centímetros de espesor medio de zahorra, correctamente compactada para conseguir las rasantes deseadas del terreno y facilitar el drenaje de las aguas superficiales. Por último, se extendió una capa de rodadura de 5 centímetros de espesor con mezcla bituminosa en caliente en la totalidad del camino.

Al hilo de esta actuación el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha declarado: "La adecuación y mejora de caminos, viales e infraestructuras en nuestros pueblos sigue siendo una de las prioridades en la hoja de ruta que nos hemos marcado desde el equipo de gobierno, y la inversión económica que estamos dedicando a ello lo demuestra claramente nuestro compromiso con el área rural del concejo".