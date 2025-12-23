Ribadesella desvela la programación navideña para esta semana
Este martes, a las 18.00 horas, se inaugurará "El Árbol de los Deseos"
El Ayuntamiento de Ribadesella ha desvelado la programación navideña para esta semana.
Martes 23
–El Árbol de los Deseos
18.00 horas. Plaza Reina María Cristina (Si llueve será en la carpa de la Plaza Nueva). Habrá un espectáculo de pompas y los niños de 3 a 12 años escribirán deseos para otras personas, que colgarán en el árbol. Organizado por el Ayuntamiento de Ribadesella. Colaborarán alumnos del IES Avelina Cerra.
Miércoles 24
–Recepción de Papá Noel
18.00 horas. Plaza Reina María Cristina (En caso de lluvia carpa de la Plaza Nueva). Organiza: Club Adar.
–Fiesta de Nochebuena
01.00 horas (después de la cena de Nochebuena). Plaza Nueva. Fiesta con DJ Laria.
Viernes 26
–Espectáculo de Magia "Tony Montana" (Festival Internacional Vive la Magia)
18.00 horas. Casa de Cultura.
–Baile Noelada con Alberto Herrera
20.30 horas. Carpa de la Plaza Nueva. Imprescindible llevar algún complemento navideño puesto.
Sábado 27
–El Show de Tato
17.00 horas. Casa de Cultura.
