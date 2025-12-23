Ribadesella implanta cuatro nuevos hidrantes y tres nuevas bocas de riego en el concejo

El Ayuntamiento de Ribadesella continúa con la instalación de medidas preventivas contra incendios en el concejo. En los últimos meses, se han colocado cuatro nuevos hidrantes y tres bocas de riego. Tres de los hidrantes se encuentran en un punto céntrico de la villa de Ribadesella, concretamente en la calle Comercio. El otro hidrante se ha colocado en la localidad de Bones.

Los hidrantes son herramientas importantes en las labores de extinción de incendios, que proporcionan una conexión directa a la red de agua municipal como punto de suministro de agua a presión ante necesidades de extinción. Por otro lado, se han colocado tres bocas de riego en las localidades de Pandu, Linares y Ardines. El alcalde, Paulo García, y el concejal de Obras y Servicios, Alejandro Alonso han visitado los puntos donde se han ubicado.