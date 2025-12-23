Estos son los ganadores del XX Torneo de Navidad de golf "Ayuntamiento de Llanes"

El campo municipal de golf fue sede del XX Torneo de Navidad "Ayuntamiento de Llanes". La concejala Mónica Remis fue la encargada de entregar los galardones. Los ganadores fueron los siguientes:

Pareja Scratch:

Ismael Mateo Sánchez y Miguel del Carmen Sierra

1ª Pareja HP:

Saúl Fernández Junco y Nacho Otero González

2ª Pareja HP:

Pelayo Rico Fernández y Pepe Rico Fernández

3ª Pareja HP:

Pedro García Peredo y Jaime Castellanos Campos

Approach Hoyo 11:

Guillermo Fernández Díaz