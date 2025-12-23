El sorpredente libro del Premio Nacional de Fotografía que, además de imágenes, incluye relatos y música

La segunda edición del libro "La indecisa mar. Un paseo lírico por las playas y la costa de Llanes" acaba de llegar a las librerías, tras agotarse los mil ejemplares de su primera tirada. Un logro para un libro de fotografías. Su autor, el ingeniero de telecomunicaciones y Premio Nacional de Fotografía 2024 Rodrigo Núñez Buj, "Ico", (Llanes, 1978), compila en esta obra un personalísimo homenaje a la costa de su concejo natal, un proyecto que fusiona imagen, palabra y sonido, y que nació de una sugerencia familiar y su propia necesidad creativa.

La obra, autoeditada por Núñez en todas sus facetas –diseño, maquetación y edición–, vio su primera luz sin más apoyo que la compra de ejemplares por parte del Ayuntamiento de Llanes para regalo institucional. El interés del público, sin embargo, aconsejó una reimpresión.

Rodrigo Nuñez con su libro, en El Fuerte, en Llanes. / Ramón Díaz

"Ya en el verano la gente me preguntaba si no quedaban ejemplares. Y como vi que todavía había demanda, me decidí a reeditarlo", explica el autor. "La gente siempre me habló muy bien del libro. Que si tiene fotos, que si hay un poema, que si esa canción... A mucha gente le gustaba, así que me tiré a la piscina otra vez a publicar otra edición". A diferencia de lo que ocurrió con la primera edición, ha realizado esta segunda, también con mil ejemplares, sin ninguna ayuda externa.

Fotografía, poemas y relatos

"La indecisa mar" es mucho más que un fotolibro al uso. En sus páginas conviven 142 fotografías con 70 poemas, 128 microrrelatos y 12 relatos, organizados en nueve capítulos geográficos que recorren la costa llanisca. Cada imagen lleva, además de un título, un microrrelato asociado, y cada capítulo cuenta con una banda sonora específica.

Imagen titulada "Heridas que interpretan tu pasado", tomada en la playa de Andrín. / Rodrigo Nuñez

"Como escribo y me gusta mucho la música, decidí combinarlo todo, salvando las distancias, en plan Kandinsky", comenta Núñez sobre este sorprendente enfoque multisensorial. "Así que el libro incluye fotografía, literatura y música", añade el autor, que siempre tuvo claro que quería una obra original, "que no fuera solo foto". Todos los textos, aclara, son de su autoría.

La vocación artística de Rodrigo Núñez Buj, aunque tardía, es intensa. Empezó a escribir y a fotografiar simultáneamente alrededor de 2014. "Me dio por escribir algo de los sitios en los que tomaba fotografías. Al final es de lo que trata el libro, de transmitir lo que te hacen sentir los paisajes cuando estás allí", relata el artista llanisco.

Una idea de la madre del autor

El impulso definitivo para el libro llegó en hace cuatro años. "Yo ya tenía relatos, tenía fotos... y lo iba subiendo a la página web. Un día me dijo mi madre: ‘¿y si todo esto lo haces en un libro?’. Fue muy buena idea. Me gustó mucho el proceso, disfruté muchísimo". "La indecisa mar" cuenta con un prólogo del reconocido fotógrafo de paisaje y composición Javier Alonso Torre, "que se parece mucho a lo que hago yo también", señala Núñez.

"Un momento se va", homenaje a "La Muyerina", en Llanes. / Rodrigo Nuñez

Además del prestigioso Premio Nacional de Fotografía 2024, su trayectoria acumula otros muchos reconocimientos en ese campo, como en el Memorial María Luisa, una mención de honor en el Oasis Foto Contest italiano, la Liga de Asturias de este año, menciones en los concursos Monfoto, Ciudad de Sevilla y Ciudad de Jerez, entre otros, una medalla de oro y mención de honor de la Federación Internacional de Arte Fotográfico (FIAP) por dos fotografías de Islandia... "Me voy presentando a concursos y a veces consigo algún premio", comenta el llanisco con humildad.

Preparando un nuevo libro

Esta opera prima, "La indecisa mar", no será un proyecto único. De hecho, Rodrigo Núñez ya está inmerso en la preparación de un nuevo libro que recorre todo el Cantábrico, ampliando el marco geográfico pero manteniendo la costa como eje central. "La costa es con lo que más disfruto", confiesa, aunque actualmente explora también la fotografía artística y abstracta.

"Cenicienta", fotografía de la playa de Cobijeru, en Buelna. / Rodrigo Núñez

Además, anhela otro proyecto más íntimo: "Tengo ganas de hacer un libro solo de poemas, sin fotografías". La satisfacción que le procura la imagen, en todo caso, sigue intacta e incluso expendiéndose, llegando a hacerle apreciar con nuevos ojos otras disciplinas, desde la pintura impresionista y surrealista hasta el romanticismo de Turner o la abstracción de Kandinsky.