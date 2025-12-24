Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Papá Noel vuelve a sorprender en Cangas de Onís con su espectacular llegada en tirolina

Decenas de niños se concentraron frente a la casa consistorial para no perderse el espectáculo

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Papá Noel volvió a sorprender en Cangas de Onís y, ante el asombro de los cientos de niños concentrados ante la Casa Consistorial, se lanzó en tirolina. El espectáculo no defraudó pese a la tarde de orbayu de esta Nochebuena.

El personaje navideño llegó a bordo de un carro tirado por caballos a la ciudad de Cangas de Onís para, posteriormente, lanzarse en tirolina desde el balcón de la Casa Consistorial ante el asombro de los peques. Además, junto a varios elfos, repartió golosinas entre la gente que se acercó a verle en plena Avenida de Covadonga.

En esta ocasión tampoco faltó el tren navideño "Cangas Express" recorriendo las calles de la vieja capital del Reino de Asturias.

007 / Carbajal

