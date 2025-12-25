Los amantes de la caza de becada no se pueden perder esta cita en la Reserva de caza de Amieva

Cangas de Onís y Amieva acogerán el próximo 17 de enero el XXXIV Campeonato de España de Becadas y el IV Campeonato femenino, en una prueba en la que participarán cerca de medio centenar de becaderos y becaderas de todos los rincones del país, evento organizado por la Real Federación Española de Caza.

La competición se desarrollará en las más de 3.000 hectáreas de la Reserva Regional de Caza de Amieva, un enclave de referencia para esta modalidad por la calidad de su hábitat y la exigencia de sus terrenos. Como cupo, se fija un máximo de tres becadas por participante, lo que garantiza una prueba selectiva, técnica y plenamente alineada con los criterios de sostenibilidad y gestión responsable de la especie.

En total, concurrirán cerca de treinta hombres para la prueba masculina y quince mujeres para la femenina, donde defenderán los títulos de campeones de España de Caza de Becadas obtenidos el pasado año en el Patrimonio Forestal de Sabaiza (Navarra) el balear Rafael Vilanova y la castellanoleonesa Mónica Ojeda.

Inscripciones hasta el 5 de enero

Las pruebas, organizadas por la Real Federación Española de Caza (RFEC) junto a la Federación Asturiana de Caza y el Consejo Superior de Deportes, se desarrollarán bajo la supervisión del delegado nacional de caza menor con perro y becadas, Jesús Juan Llanos, fijándose como último día de presentación de las inscripciones el lunes 5 de enero de 2026.

La visita al cazadero podrá realizarse los días 10 y 11 de enero, en horario de 8:30 a 16.30 horas, donde los participantes podrán recorrer el cazadero acompañados de su juez, sin perro y con chaleco reflectante. El lugar de concentración para realizar el recorrido por el perímetro será en el restaurante El Bodegón del Dobra, a las 8.00 horas, tanto del sábado como del domingo.

Movimiento económico

Más allá del ámbito deportivo, el campeonato supondrá un importante atractivo turístico para Cangas de Onís, Amieva y el conjunto del Oriente del Principado, una zona de gran valor natural, cultural y gastronómico. La celebración de esta prueba nacional atraerá a participantes, familiares y aficionados, contribuyendo a dinamizar la economía local y a poner en valor un territorio privilegiado que combina tradición cinegética, paisaje de montaña y una amplia oferta de ocio y turismo rural.

Los Campeonatos de España de Caza de Becadas 2025 contarán con el patrocinio oficial de Browning, Winchester Miroku y Legia y la colaboración del Principado de Asturias, Ayuntamiento de Cangas de Onís, Ayuntamiento de Amieva, Mutuasport, ISUZU, HART, Cinegética, Avis, Benisport, Archer, Iberalia GO y Revista Trofeo.