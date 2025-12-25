El Club Arenas del Sella, de Arriondas, pide actuar en el campo municipal de fútbol: "Es por seguridad"

El Ayuntamiento de Parres dio luz verde la semana pasada a sus presupuestos de 2026. Sin embargo, según denuncia el histórico Club Arenas del Sella, "un año más, dichos presupuestos no contemplan la remodelación del terreno de juego del campo municipal de Parres". La entidad se muestra preocupado por el mal estado de la instalación, lo que afecta a la seguridad de los deportistas.

"Desde el club queremos trasladar públicamente nuestra preocupación por el estado actual del terreno de juego, que presenta una superficie excesivamente dura y con un notable exceso de caucho. Esta situación está provocando de forma reiterada quemaduras, abrasiones y diversas lesiones tanto a nuestros jugadores y jugadoras como a los equipos visitantes, en todas las categorías", apuntan los responsables de la entidad deportiva.

Muchos menores

Resulta especialmente preocupante, añade el club, que una parte importante de los usuarios de estas instalaciones sean menores de edad, en pleno proceso de crecimiento y desarrollo, para quienes la práctica deportiva debería realizarse en condiciones óptimas de seguridad, salud y bienestar.

"El club considera prioritario que las instalaciones deportivas municipales reúnan las condiciones adecuadas para la práctica del deporte y solicita que la remodelación del terreno de juego del municipal de Parres sea tenida en cuenta e incluida en los próximos presupuestos municipales", dicen los dirigentes del Arenas del Sella, quienes confían "en que el Ayuntamiento atienda esta petición, que responde a una demanda compartida por deportistas, familias y clubes visitantes, en beneficio del deporte base y de la seguridad de todas las personas usuarias de la instalación".