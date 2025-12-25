Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Boom" de la Defensa en AsturiasSubida pensionesDesfile Papa Noel OviedoEl asturiano que repartió el GordoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

El Club Arenas del Sella, de Arriondas, pide actuar en el campo municipal de fútbol: "Es por seguridad"

La directiva de la entidad deportiva sugiere la inclusión de la remodelación del terreno de juego en futuros presupuestos municipales

Foto de archivo del campo.

Foto de archivo del campo. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

El Ayuntamiento de Parres dio luz verde la semana pasada a sus presupuestos de 2026. Sin embargo, según denuncia el histórico Club Arenas del Sella, "un año más, dichos presupuestos no contemplan la remodelación del terreno de juego del campo municipal de Parres". La entidad se muestra preocupado por el mal estado de la instalación, lo que afecta a la seguridad de los deportistas.

"Desde el club queremos trasladar públicamente nuestra preocupación por el estado actual del terreno de juego, que presenta una superficie excesivamente dura y con un notable exceso de caucho. Esta situación está provocando de forma reiterada quemaduras, abrasiones y diversas lesiones tanto a nuestros jugadores y jugadoras como a los equipos visitantes, en todas las categorías", apuntan los responsables de la entidad deportiva.

Muchos menores

Resulta especialmente preocupante, añade el club, que una parte importante de los usuarios de estas instalaciones sean menores de edad, en pleno proceso de crecimiento y desarrollo, para quienes la práctica deportiva debería realizarse en condiciones óptimas de seguridad, salud y bienestar.

"El club considera prioritario que las instalaciones deportivas municipales reúnan las condiciones adecuadas para la práctica del deporte y solicita que la remodelación del terreno de juego del municipal de Parres sea tenida en cuenta e incluida en los próximos presupuestos municipales", dicen los dirigentes del Arenas del Sella, quienes confían "en que el Ayuntamiento atienda esta petición, que responde a una demanda compartida por deportistas, familias y clubes visitantes, en beneficio del deporte base y de la seguridad de todas las personas usuarias de la instalación".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ojo a los asturianos con el cambio de horario en el conocido supermercado: adelanta su horario de cierre y el lunes hay pescadería
  2. El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
  3. La nieve llega a Asturias por Navidad: la Aemet activa una alerta por nevadas y advierte del desplome de los termómetros
  4. Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
  5. Cepi da la buena nueva azul: 'El Oviedo podría estar entrenando en La Belga en la primavera de 2027
  6. Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada 'a la intemperie' en la terraza de su casa
  7. La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)
  8. ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves

El espectacular alumbrado navideño de un pueblo del concejo de Llanes llama la atención: "Es una pasada"

El espectacular alumbrado navideño de un pueblo del concejo de Llanes llama la atención: "Es una pasada"

Así es la espectacular decoración navideña del pueblo de Andrín (Llanes)

Así es la espectacular decoración navideña del pueblo de Andrín (Llanes)

Paso adelante para que Asturias se posicione en la captación de fondos europeos de innovación

Paso adelante para que Asturias se posicione en la captación de fondos europeos de innovación

El nuevo local de moda en Asturias: un palacio en el centro de Oviedo en el que hay que pedir cita para entrar (y donde acude Pelayo Díaz cuando está en Asturias)

El nuevo local de moda en Asturias: un palacio en el centro de Oviedo en el que hay que pedir cita para entrar (y donde acude Pelayo Díaz cuando está en Asturias)

Los amantes de la caza de becada no se pueden perder esta cita en la Reserva de caza de Amieva

Los amantes de la caza de becada no se pueden perder esta cita en la Reserva de caza de Amieva

Los niños de las Cuencas se despiertan llenos de paquetes: regalos esperados y grandes sorpresas inesperadas tras una noche mágica

Los niños de las Cuencas se despiertan llenos de paquetes: regalos esperados y grandes sorpresas inesperadas tras una noche mágica

El insólito sorteo de un negocio asturiano: un año de tortilla gratis

El insólito sorteo de un negocio asturiano: un año de tortilla gratis

El Club Arenas del Sella, de Arriondas, pide actuar en el campo municipal de fútbol: "Es por seguridad"

El Club Arenas del Sella, de Arriondas, pide actuar en el campo municipal de fútbol: "Es por seguridad"
Tracking Pixel Contents