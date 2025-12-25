El espectacular alumbrado navideño de un pueblo del concejo de Llanes: "Es una pasada"

El trineo y el tren de Papa Noel, un gigantesco Nacimiento, la casa de Grinch, una carroza tirada por dos caballos blancos, un lago helado con pingüinos y osos polares, un taller de fábrica de regalos, un parque con duendes, muñecos de nieve, casetas, faroles, guirnaldas… La localidad de Andarín, en el concejo de Llanes, acoge una de las representaciones navideñas más sorprendentes de cuantas se pueden ver en Asturias; un auténtico espectáculo de luz y color. "Es una pasada", comentó una visitante que se acercó a la localidad tras la cena de Nochebuena.

El alumbrado y la decoración navideña de Andrín, que atrae a cientos de personas, es el resultado del esfuerzo y la unión de los vecinos, con especial protagonismo de uno de ellos, Silverio Sánchez, promotor de la idea. El alumbrado se encendió el pasado día 6, una jornada que sirvió para inaugurar oficialmente la Navidad en Llanes, y en la que los presentes pudieron disfrutar en una caseta dulce con chocolate, bizcochos, galletas, cañón de nieve… Y también costillas, chorizos a la brasa y música con Dj. El pregón corrió a cargo de Jalil de la Serna, que fue reportero de "Callejeros Viajeros" y que lo es ahora de "Apatrullando", en La Sexta.

Las luces, que suman varios kilómetros de cableado y que permanecerán encendidas en Andrín hasta después de Reyes, han convertido al pueblo en una de las visitas ineludibles de la época navideña para llaniscos y visitantes. El pueblo permanece iluminado todos los días a partir de las 18:00 horas hasta la madrugada.