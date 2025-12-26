Adiós a los cortes de tráfico en el puente de Ribadesella (pero solo durante unos días)

El puente de Ribadesella ya está abierto al tráfico en los dos sentidos de la marcha. Sin cortes. Los semáforos que regulaban la circulación en esa zona de la capital del concejo han dejado de funcionar provisionalmente. Tal y como había anunciado el Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible, el paso sobre la ría del Sella permanecerá expedito hasta las 9.00 horas del próximo 7 de enero.

El último corte total del puente fue entre las 9.00 y las 13.00 horas del pasado lunes, momento que la empresa adjudicataria aprovecho para retirar de la maquinaria situada sobre el tablero. Durante esas horas se permitió el paso peatonal por el puente.

El próximo corte, el 7 de enero

El próximo corte total de tráfico será el 7 de enero, también entre las 9.00 y las 13.00 horas, para la recolocación de los equipos de trabajo. Como ha ocurrido hasta ahora en estos cortes, durante esas horas se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente y también el paso a emergencias, previa disposición de la maquinaria para garantizar la seguridad.

El puente sobre el Sella, este martes, abierto al tráfico. / Ramón Díaz

El itinerario alternativo previsto durante estos periodos será la autovía A-8, entre los enlaces de Lloviu (kilómetro 319) y Pando-Bones (kilómetro 326). El resto de las jornadas, desde hoy hasta el 6 de enero, al producirse un paréntesis de los trabajos durante el periodo de Navidad, no habrá ninguna restricción al tráfico.

Una inversión de 7,4 millones

Estas obras se corresponden con el proyecto para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella situado en el kilómetro 3 de la N-632 (Ribadesella-Canero, carretera de la Costa). En estos trabajos se ha destinado una inversión de 7,74 millones (IVA incluido).

El Ministerio no ha desvelado todavía cuando procederá al corte total del tráfico rodado durante 15 semanas, una acción que señaló como "absolutamente necesaria" y que en un primer momento había anunciado para el 15 de septiembre.

Un puente construido por presos

El puente que está siendo reformado, de cemento, fue construido por un batallón de presos republicanos e inaugurado en 1940. Sustituyó al de hierro de 1898, que en su época fue el puente metálico más largo del mundo. Hace 30 años se dio la primera voz de alarma: las pilastras del puente estaban en mal estado. Un informe señalaba que era el segundo puente más peligroso de Asturias, tras el de Soto del Barco.

La historia de las propuestas para reformar el puente de Ribadesella o construir otro nuevo son una sucesión de promesas incumplidas, anuncios electoralistas, enfrentamientos partidistas y desencuentros entre administraciones.

Enfrentamientos políticos

El Gobierno de José María Aznar, en 1996, prometió 200 millones de pesetas para repararlo, pero en febrero de 1997 se desdijo, alegando que necesitaba el dinero para afrontar los daños de un temporal de lluvias en Andalucía.

En 1999 el Gobierno del PP dobló la apuesta: 400 millones de pesetas para ensancharlo y habilitar un carril bici y una acera. Surge entonces la propuesta de construir un nuevo puente, al sur del actual, para demoler este a continuación. Sería más ancho, con carril bici, dos aceras y una jardinera.

Una pasarela con carril bici

En 2002, el Gobierno del PP, según los mentideros políticos locales, bloqueaba el proyecto porque el Ayuntamiento estaba en manos de URAS, que contraatacó con otro proyecto, que juzgaba "compatible con un futuro nuevo puente": una pasarela de 8 metros de ancho con carril bici. Se encargó la redacción del proyecto, pero el PSOE se opuso, al considerar que era "una excusa" del PP para no construir un nuevo puente.

Cuando el PSOE ganó las elecciones generales de 2004, descartó la pasarela y se volvieron las tornas: fue entonces el PP el que denunció que los socialistas bloqueaban el proyecto del nuevo puente. El PSOE prometió que estaría en obras en 2007, en 2008, en 2009... lo que llevó al entonces alcalde, el socialista Ramón Canal, a arremeter contra su propio partido en 2010. A la vez, los ministerios de Fomento y Medio Ambiente se enfrentaron por el bloqueo del proyecto. Hasta que Fomento alegó que el nuevo puente sería "demasiado costoso", lo descartó "definitivamente" y anunció que reformaría el actual.

Otro enfrentamiento

Acto seguido, otro enfrentamiento: el PP se enzarzó con Foro (en el poder municipal) y siguieron las demoras. En 2018, un informe municipal alertó sobre el "estado alarmante" de los pilares y Fomento licitó al año siguiente la redacción del proyecto. La enésima sorpresa llegó en 2020: una inspección submarina del Ministerio de Transportes concluye en 2020 que el estado del puente es "bueno". Posteriormente, se indicó que no era así.

Finalmente, la reparación se licitó y se adjudicó en 2022 en 6,4 millones, tras anunciarla a bombo y platillo en la villa poco antes de las elecciones la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Una visita que, según el PP, fue "un acto insultante de propaganda". Ese verano, el PP (entonces en la oposición municipal) organizó una manifestación reclamando un carril bici y un paso subterráneo peatonal bajo la N-632. Comenzaron los sondeos, pero a continuación se paró la obra, sin más explicaciones. No se reanudaron hasta el pasado mes de junio, a pesar de que se había anunciado que sería en marzo.

Ingenieros militares

Más: ingenieros militares estudiaron el pasado mes de abril posibles alternativas al cierre del puente durante 15 semanas, pero, tras analizar el terreno, descartaron esa posibilidad. La reacción fue una manifestación convocada por el Gobierno de Ribadesella contra el cierre y exigiendo un paso alternativo para no dejar a la villa y, por extensión, al concejo, partido en dos.

Las obras sobre el tablero del puente se detuvieron durante el verano (continuaron los trabajos en la ría) para no perjudicar al sector servicios durante la época de mayor afluencia de visitantes, y se reanudaron el 15 de septiembre.