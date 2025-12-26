La gijonesa Lucía García y el cangués Borja Martínez, ganadores de la San Silvestre de Cangas de Onís

El cangués Borja Martínez Rodriguez (La Cerezal Team de Ribadesella) se proclamó brillante campeón de la San Silvestre de Cangas de Onís, dilucidada en la tarde de hoy, con 5º al filo de las 19.30 horas. La prueba, organizada por el Club Cangas de Onís Atletismo, en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal, aglutinó a más de 600 atletas –incluyendo todas las categorías-, destinado el dinero recaudado en concepto de inscripciones a la Asociación "Todos Somos Iván" y al colectivo “Todos somos Andrea”, para la investigación contra el Sarcoma de Ewing

Segundo en la general fue otro deportista cangues, Victor Fernández Díez (Cangas de Onís Atletismo), quien rubricó un gran carrerón; tercer clasificado, y primero en veterano A, quedaría el cabraliego, afincado en Madrid por motivos laborales, Juanjo Moradiellos Arenas (Independiente). Cuarto en cruzar el arco de meta, y tercero en su respectiva categoría senior, resultó ser el también cangués Antonio Mendoza Soto (Cangas de Onís Atletismo).

En categoría femenina se impuso la gijonesa, con raíces en la comarca suroriental, Lucía García González (Club Atletismo Ciudad de Lugones), aún encuadrada en categoría juvenil, ganadora en ese mismo escenario en 2022 y 2023. La acompañaron en el podio la igualmente piloñesa Greta García Moran (ASICS Trail), esta primera en su respectiva categoría senior; e Izaskun Ollet Sánchez (Raos Trail KK), tercera en la general y primera en veterana A.