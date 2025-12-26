Así de espectacular luce el santuario de Covadonga por Navidad
La decoración incluye un enorme nacimiento en la santa cueva y la iluminación de los diferentes edificios del Real Sitio
El santuario de Covadonga luce estos días aún más espectacular que de costumbre, si cabe, gracias a la decoración navideña, que incluye un enorme nacimiento en la santa cueva y la iluminación con diferentes motivos de los diferentes edificios del Real Sitio.
Todas las misas de este período navideño se están celebrando en la basílica, y las del mediodía se emiten en directo por el canal de YouTube del santuario.
Estos son los horarios de las próximas celebraciones de Navidad en Covadonga:
DÍA 31: 9h (solo laudes), 11h, 12h, 13:30h, 18h.
DÍA 1: 9h (solo laudes), 11h, 12h, 13:30h.
DÍA 5: 9h, 12h, 13:30h, 18h.
DÍA 6: 9h (solo laudes), 11h, 12h, 13:30h.
Toda la información sobre el santuario puede consultarse en su página web: https://santuariodecovadonga.es/
