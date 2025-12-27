Si estás en Cangas de Onís no te puedes perder el alumbrado de esta pequeña localidad
La Comisión de Fiestas decidió mejorar el decorado de este núcleo donde se ubica el Parador de Turismo
La localidad de Villanueva, en Cangas de Onís, sorprende al visitante con su esmerada decoración navideña. Se trata de un núcleo rural muy visitado pues acoge el ex benedictino Monasterio de San Pedro, conocido por los lugareños como "el Conventu" y actual Parador de Turismo de Cangas de Onís.
El espectacular alumbrado navideño de Villanueva, a la vera del Sella, es posible gracias al impulso de la nueva comisión de festejos de San Pedro de Villanueva.
