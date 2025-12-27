Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoGordo de Villamanín
instagramlinkedin

Si estás en Cangas de Onís no te puedes perder el alumbrado de esta pequeña localidad

La Comisión de Fiestas decidió mejorar el decorado de este núcleo donde se ubica el Parador de Turismo

En imágenes: el pueblo de Villanueva, en Cangas de Onís, sorprende con su esmerada decoración navideña

En imágenes: el pueblo de Villanueva, en Cangas de Onís, sorprende con su esmerada decoración navideña

Ver galería

En imágenes: el pueblo de Villanueva, en Cangas de Onís, sorprende con su esmerada decoración navideña /

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Villanueva (Cangas de Onís)

La localidad de Villanueva, en Cangas de Onís, sorprende al visitante con su esmerada decoración navideña. Se trata de un núcleo rural muy visitado pues acoge el ex benedictino Monasterio de San Pedro, conocido por los lugareños como "el Conventu" y actual Parador de Turismo de Cangas de Onís.

El espectacular alumbrado navideño de Villanueva, a la vera del Sella, es posible gracias al impulso de la nueva comisión de festejos de San Pedro de Villanueva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
  2. Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
  3. Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
  4. La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
  5. ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
  6. Oleada de cancelaciones de trenes en Asturias debido a las heladas: 'No debería pasar, los convoyes están en mal estado
  7. Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
  8. La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño

El hombre reducido con un tiro en la pierna en Gijón ya fue detenido por tener 16 cachorros encerrados y uno muerto en el congelador

El hombre reducido con un tiro en la pierna en Gijón ya fue detenido por tener 16 cachorros encerrados y uno muerto en el congelador

Emotiva despedida el hostelero gijonés Federico González, fundador del popular Casa Fede: "Puso mucho corazón a la vida"

Emotiva despedida el hostelero gijonés Federico González, fundador del popular Casa Fede: "Puso mucho corazón a la vida"

Funeral por Fede González, fundador de Casa Fede

Funeral por Fede González, fundador de Casa Fede

El dramaturgo asturiano Andrés Presumido, uno de las afectados por el escándalo del Gordo de Villamanín: "Son doce hombres por los que hay que tener piedad"

El dramaturgo asturiano Andrés Presumido, uno de las afectados por el escándalo del Gordo de Villamanín: "Son doce hombres por los que hay que tener piedad"

Ya es oficial, el Gobierno aprueba el descuento de 57,5 por ciento en la factura de luz que llegará a miles de familias en 2026

Ya es oficial, el Gobierno aprueba el descuento de 57,5 por ciento en la factura de luz que llegará a miles de familias en 2026

Si estás en Cangas de Onís no te puedes perder el alumbrado de esta pequeña localidad

Si estás en Cangas de Onís no te puedes perder el alumbrado de esta pequeña localidad

Colas en Lidl para hacerse con la lámpara de pie con al que llevarás la modernidad a tu salón que tiene un 30 por ciento de descuento

Colas en Lidl para hacerse con la lámpara de pie con al que llevarás la modernidad a tu salón que tiene un 30 por ciento de descuento
Tracking Pixel Contents