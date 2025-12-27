El Ayuntamiento de Ribadesella decidió ayer el cierre al paso de peatones del tramo del paseo de la Punta’l Pozu junto a la playa de Santa Marina, tras recibir un informe de la Dirección General de la Costa en el que se advertía de serios riesgos para la seguridad de los viandantes debido a la inestabilidad de la ladera situada sobre el vial.

Cierran el paseo riosellano de la Punta’l Pozu por riesgo de desprendimientos

El documento, remitido al Ayuntamiento riosellano por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, repasa las actuaciones de estabilización realizadas en los últimos años y el seguimiento desarrollado desde la intervención ejecutada en 2022. Las inspecciones semestrales han detectado nuevos movimientos, deformaciones y acumulaciones de material en zonas sensibles, lo que, según el informe técnico, confirma episodios de inestabilidad en la ladera afectada, considerados de rápida evolución y difíciles de prever mediante observaciones puntuales.

Costas considera que los deslizamientos registrados recientemente no son hechos aislados, sino que apuntan a una reactivación del proceso de inestabilidad de la ladera. Esa evolución incrementa el riesgo tanto para la infraestructura viaria como para los usuarios del paseo, ya que los movimientos tienen un carácter "progresivo, pero irregular", a juicio de los autores del documento.

El informe concluye que la situación actual supone un "riesgo relevante para la seguridad de las personas" y recomienda el cierre preventivo del tramo afectado. También advierte de que, sin un análisis detallado del estado de la ladera y de su evolución a corto y medio plazo, no puede descartarse la aparición de nuevos desprendimientos.

Tras visitar la zona junto a un técnico municipal, el alcalde de Ribadesella, Paulo García, ordenó este jueves el cierre completo del paseo en el tramo situado bajo la ladera. La Policía Local y el departamento municipal de Obras y Servicios procedieron a vallar y a precintar los accesos a este tramo de la senda. El regidor señaló que la medida se adopta "hasta nuevo aviso" y priorizó la seguridad de los usuarios frente a los usos turísticos del paseo.