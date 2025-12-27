La restauración de "Los Cubos de la Memoria" se detiene por Navidad: "Volverán a lucir como merecen"

La restauración de los "Cubos de la Memoria", iniciada el pasado mes de noviembre, se ha detenido con motivo de las fiestas de Navidad. La empresa adjudicataria de los trabajos ya ha actuado sobre 70 de los 130 bloques de hormigón en los que se intervendrá en esta primera fase de los trabajos, que se reanudará después de Reyes.

El Ayuntamiento de Llanes inició en noviembre los trabajos para la restauración de la primera fase de la emblemática obra del artista vasco, ya desaparecido, Agustín Ibarrola, en el puerto de la villa. Los trabajos de restauración pictórica de los "Cubos de Ibarrola" fueron adjudicados a la empresa Sabbia Conservación y Restauración S.L. por 150.622,22 euros, siendo esta actuación una de las contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Llanes (PSTD).

Equipo de restauradores

Los trabajos son abordados por un equipo de restauradores, conservadores y artistas con titulación universitaria, y que intervendrán sobre 300 caras de los 130 bloques de hormigón que conforman primera fase de la obra. "Los Cubos de la Memoria" fueron pintados por Agustín Ibarrola en tres fases. La primera se inauguró en noviembre de 2001, y a esta siguieron una segunda presentada en 2003; y una tercera en 2006. Ya en 2008 Agustín Ibarrola, fallecido en noviembre de 2023, aseguraba a la prensa que era "urgente" una restauración de la primera parte de la obra, afectada por la actividad del mar y la climatología.

La restauración pictórica de los "Cubos", sin embargo, no se pudo realizar antes, según las autoridades locales, por la deuda que arrastraba entonces el Ayuntamiento, pero a partir de 2020 el equipo de gobierno municipal retomó la iniciativa, y fijó la restauración pictórica de la emblemática obra del puerto como una de las actuaciones contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística, financiado con fondos Next Generation EU.

Restauración en varias fases

Los trabajos de restauración implican varias fases. En primer lugar, se realiza el análisis del estado del color del cubo (colorimetría) en cada una de las caras en las que se va a intervenir, incluyendo la extracción y análisis de color de la superficie de hormigón, seguida de la limpieza de los bloques con medios manuales diversos, con utilización, en su caso, de antifúngicos. Tras estas fases llegará la de reintegración a través de un proceso de repintado. Para ello emplearán las mismas pinturas, rales y tipo de paletinas que utilizó el artista. Por último, habrá una fase de documentación, inventario e identificación, y la realización de la memoria final y de un plan de conservación preventiva para el conjunto intervenido.

"Cuando desarrollamos el Plan de Sostenibilidad Turística, en 2020, se daban las condiciones para que esta restauración se acometiera", ha señalado el alcalde llanisco, Enrique Riestra, indicando que "años atrás habíamos afirmado que si los vecinos nos lo permitían, como así hicieron, eliminaríamos la deuda, acometeríamos planes de asfaltado y desbroce para una zona rural que estaba abandonada, compraríamos el Cinemar como elemento de atracción cultural y social para nuestro municipio y, llegado el momento, como llegó, buscaríamos fondos como estos europeos para restaurar lo que ya en 2008 su propio autor pedía, ‘Los Cubos de la Memoria’, que volverán a lucir como se merecían hace mucho".

"Debemos sentirnos satisfechos"

El regidor llanisco ha añadido que con el "cambio radical" de la gestión económica que el Ayuntamiento, "ahora estamos en disposición de asegurar su mantenimiento. Por ambos motivos, debemos sentirnos satisfechos".

La rehabilitación de "Los Cubos de la Memoria" es una de las actuaciones más demandadas de entre las que contempla el Plan de Sostenibilidad Turística de Llanes, y también ha resultado ser una de las más complejas en cuanto a su tramitación. El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Llanes, "Llanes en el Camino", alcanza los 2,2 millones de euros, aportados por la financiación europea Next Generation EU, obtenida a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia mediante subvención del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias.

Entre las actuaciones ya ejecutadas a través del PSTD de Llanes se cuentan la construcción de un pumptrack y un rocódromo; la reordenación de las calles Venezuela y Cuba de Llanes; el cierre cinegético y la dotación de nuevos equipamientos para el campo municipal de golf; la iluminación inteligente de edificios históricos y singulares; la dotación de diverso equipo informático para la Oficina Municipal de Turismo; la instalación de carteles informativos en monumentos naturales del concejo; o la instalación de puntos de recarga para bicis eléctricas en varias localidades, entre otras varias.