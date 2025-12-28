Emotivo homenaje en Boquerizo (Ribadedeva) a Modesto Bordás, exalcalde y querido comerciante

La localidad de Boquerizo, en Ribadedeva, celebró este sábado la décimo séptima edición del homenaje a los mayores, un acto que forma parte del programa de las fiestas patronales de San Juan Evangelista, más conocido como San Juanucu. En esta edición el homenajeado fue Modesto Bordás "Tin", exalcalde del concejo entre 1991 y 2003 y comerciante hasta su jubilación.

Recordaron los organizadores que Bordás nació el 27 de julio de 1945 en el bario de La Argañosa, "hijo de Aurorina y Manolo, el segundo de dos hermanos", y que, con poco más de dos meses, se trasladó con sus padres a Colombres, donde sique residiendo "aunque siempre se sintió Porquerizance", en alusión al nombre tradicional de Boquerizo.

"Tin y su hermano Manolín siempre tenían tiempo para escaparse a San Juanucu y todos los vecinos los invitaban a cenar, pero como no querían quedar mal con nadie decían que ya habían cenado y marchaban a Colombres con la barriga vacía", bromearon los vecinos. En el repaso a la vida del homenajeado, también se habló de su matrimonio con Chasa Vargas en la Cueva de Covadonga. Asimismo, contaron que en 1978, junto a un grupo de amigos, Bordás fundó la Agrupación Deportiva Ribadedeva "de la que fue presidente una década".

Explicaron también que en su época de alcalde logró "grandes logros para Ribadedeva", pero, sobre todo, recordaron al dueño de La Tiendina, a un "gran hombre, emprendedor, bueno, amigo de sus amigos".

Fefi, la más grande vendedora de lotería

No fue el único homenaje de la jornada, ya que los vecinos reconocieron por sorpresa a María Josefa "Fefi" por ser "la más grande vendedora de lotería de San Juanucu. "Si digo que es la persona más buena, cariñosa, la más sanjuanera y la más grande vendedora de lotería hablo de Fefi", señaló la presentadora del acto.