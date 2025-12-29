Natalia, ex concursante de la primera edición de "Operación Triunfo", busca el matrimonio en Covadonga

La cantante gaditana Natalia Rodríguez Gallego (Sanlúcar de Barrameda), que se dio a conocer en la primera edición del talent show español "Operación Triunfo", estuvo estos días navideños de escapada en Asturias. La popular "triunfita" compartió a través de sus redes sociales varias fotografías de su visita al santuario de Covadonga y los Lagos, así como a la ciudad de Oviedo.

Natalia compartió también con sus seguidores un vídeo en la Fuente de los Siete Caños del Santuario de Covadonga. "Dicen que si bebes de sus siete caños seguidos y sin respirar, te casas", cuenta antes de ponerse a ello. "A ver qué pasa", remata al final. El vídeo continúa con música de Hevia de imágenes de la cantante rezando ante la Santina, encendiendo una vela en la Santa Cueva, en los Lagos de Covadonga, de un plato de fabada, con la iluminación navideña de Oviedo...

La popular cantante, que compartió escenario en su momento con grandes artistas de este país, como David Bisbal, David Bustamante, Chenoa o Rosa, actuó en el año 2015 en las fiestas patronales de San Antonio, en Cangas de Onís.

Pareja misteriosa

Este mismo verano, Natalia fue pillada junto a su nueva pareja, al que prefiere mantener en el anonimato. "Estoy feliz, estoy contenta. Es una persona maravillosa a la que adoro", confesó el pasado mes de agosto al programa "Fiesta".