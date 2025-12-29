Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Un tren navideño, un gigantesco belén, un lago polar y hasta la casa del Grinch dentro de un tonel de sidra: así es el original y desconocido pueblo de cuento navideño de Asturias

La preciosa localidad está ubicada en el turístico concejo de Llanes y la iniciativa es fruto de la unión vecinal

Tres rincones de la decoración navideña de Andrín, en Llanes

Tres rincones de la decoración navideña de Andrín, en Llanes / Ramón Díaz

Alejandra Carreño

El trineo y el tren de Papá Noel, un gigantesco belén, una carroza tirada por dos caballos blancos, un lago helado con pingüinos y osos polares, un taller de fábrica de regalos, un parque con duendes, muñecos de nieve, casetas, faroles, guirnaldas… Y hasta la casa del Grinch dentro de un tonel de sidra.

Así es el original y desconocido pueblo de cuento navideño de Asturias, ubicado en el turístico concejo de Llanes. Se trata de Andrín y nada tiene que envidiar a Aciera, la pequeña localidad del municipio de Quirós que ha ganado fama nacional con su espectacular iluminación navideña, gracias a la unión vecinal.

Unión vecinal

Como pasa en Aciera, el alumbrado y la decoración de Andrín es resultado del esfuerzo y la unión de los vecinos, con especial protagonismo de uno de ellos, Silverio Sánchez, promotor de la iniciativa hace tres años. Desde entonces, el montaje ha ido a más y este pueblo del oriente asturiano atrae a cientos de visitantes por estas fechas (y no solo en verano). El alumbrado se encendió el pasado día 6 y se mantendrá hasta después de Reyes. Así que todavía hay tiempo para descubrirlo.

Así es la espectacular decoración navideña del pueblo de Andrín (Llanes)

Así es la espectacular decoración navideña del pueblo de Andrín (Llanes)

Ver galería

Así es la espectacular decoración navideña del pueblo de Andrín (Llanes) / Ramón Díaz

Un centenar de vecinos

De los 109 vecinos que tiene actualmente Andrín, más de 90 participan activamente en la organización de la Navidad. "Se me ocurrió darle vida a mi pueblo y me puse manos a la obra para llenarlo de luces. Se fueron uniendo los vecinos y casi el noventa por ciento ha participado", explicó el propio Silveiro Sánchez a LA NUEVA ESPAÑA en un reportaje.

La intención inicial, aseguran los lugareños, era contribuir con una modesta iluminación para embellecer el pueblo, pero la colaboración entre vecinos acabó siendo un gran proyecto comunitario. "Empezamos con pequeñas ideas, luces, algo decorativo... Pero se nos fue de las manos, hemos conseguido hacer el pueblo más iluminado de Llanes", aseguran.

Más de cuatro kilómetros de luces

El resultado es un pueblo con calles engalanadas, con más de cuatro kilómetros de luces creando un ambiente de auténtico cuento navideño. Desde un monumental belén hasta la decoración de los puntos más estratégicos de la localidad como el lavadero, la bolera, el parque infantil y la iglesia de San Juan. También palmeras decoradas, un gigantesco árbol navideño, un lago, regalos... Y quizá lo más llamativo de todo: casas de Papá Noel y del Grinch metidas dentro de toneles de sidra.

Noticias relacionadas y más

La experiencia no solo ha sido estéticamente gratificante para estos vecinos que han aportado donativos, imaginación y mucha mano de obra, sino que también ha fortalecido los lazos sociales del pueblo en una época de bajón turístico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
  2. Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
  3. Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
  4. ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
  5. Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
  6. Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
  7. El mensaje de un conocido dramaturgo asturiano afectado por el escándalo del Gordo de Villamanín: 'Son doce hombres por los que hay que tener piedad
  8. El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil

Una plata mundial con ayuda de la inteligencia artificial: la curiosa historia de un subinspector de policía gijonés

Una plata mundial con ayuda de la inteligencia artificial: la curiosa historia de un subinspector de policía gijonés

Langreo adelanta el Fin de Año: el parque Dolores F. Duro de La Felguera acoge este martes una "prenochevieja familiar"

Langreo adelanta el Fin de Año: el parque Dolores F. Duro de La Felguera acoge este martes una "prenochevieja familiar"

El Gobierno eleva a 29 los jabalíes muertos por la peste porcina en Barcelona

El Gobierno eleva a 29 los jabalíes muertos por la peste porcina en Barcelona

El Sporting vuelve a entrenar tras el parón de Navidad con la ausencia de Caicedo

El Sporting vuelve a entrenar tras el parón de Navidad con la ausencia de Caicedo

El segundo fichaje ya está en Oviedo: Thiago Borbas, listo para el reto de Primera

El segundo fichaje ya está en Oviedo: Thiago Borbas, listo para el reto de Primera

Un tren navideño, un gigantesco belén, un lago polar y hasta la casa del Grinch dentro de un tonel de sidra: así es el original y desconocido pueblo de cuento navideño de Asturias

Un tren navideño, un gigantesco belén, un lago polar y hasta la casa del Grinch dentro de un tonel de sidra: así es el original y desconocido pueblo de cuento navideño de Asturias
Tracking Pixel Contents