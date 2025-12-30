Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los aficionados al fútbol tienen una cita con el deporte y la solidaridad el próximo 2 de enero en Cangas de Onís

Se cobrará una entrada donativo de 5 euros a beneficio de "El Ángel de Javi", el colectivo que recauda fondos para un niño ovetense con una enfermedad rara

Un momento de la presentación del evento.

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Arenas del Sella, CD Llanes y Cánicas AC disputarán el próximo 2 de enero, en el campo Nuevo Santa Cruz-Manolo Chaso, un triangular de futbol solidario a beneficio de la Asociación "El Ángel de Javi". Habrá competición tanto para la categoría Alevín como para los infantiles.

El evento está organizado por el Cánicas AC y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cangas de Onís. La entrada de acceso al feudo cangués cuesta 5 euros que contribuirán a la campaña que busca costear un tratamiento para un pequeño ovetense que padece el síndrome de Nedamss.

Triunfo local

Por otro lado, el Cánicas AC, entidad deportiva representativa de Cangas de Onís, revalidó el título de campeón del Torneo Alevín Navideño, organizado por el Condal CF, en Noreña. Ganó la final de la Fase Oro a los anfitriones por 5 goles a 0. El evento, desarrollado este pasado fin de semana, un clásico del fútbol-base en estas fechas, aglutinó a 24 equipos de la comunidad autónoma.

El triunfo de los del Cánicas.

