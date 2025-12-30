Cangas de Onís busca efectivos para cubrir cuatro plazas en su Policía Local
Los interesados deben presentar su solicitud para optar a esta oposición en la que hay que superar cuatro ejercicios
Cangas de Onís acaba de poner en marcha un proceso selectivo para contratar a cuatro agentes para su Policía Local. Las bases de la convocatoria de este proceso selectivo mediante el sistema de oposición se publicaron en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el pasado 16 de diciembre.
Se trata de contratar a cuatro agentes para cubrir las vacantes de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Cangas de Onís. Las citadas plazas están incluidas en las Ofertas de Empleo Público de 2021, 2023 y 2025 .Los interesados deben presentar su solicitud en los veinte días hábiles que siguen al 16 de diciembre.
Requisitos
Entre los requisitos para optar al procedimiento está el hecho de tener la nacionalidad española, así como la edad mínima de 18 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida. También se requiere estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Bachiller o Técnico, así como "poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el ejercicio de las funciones propias de las plazas convocadas". Tener los permisos de conducción A y B, así como carecer de antecedentes penales por delitos dolosos también están entre los requisitos.
Los aspirantes deberán someterse a cuatro ejercicios. En primer lugar, un test de conocimientos compuesto por un cuestionario de ochenta preguntas. En segundo lugar, las pruebas físicas. También hay que superar unas pruebas de aptitud psicosocial que consisten en un examen psicotécnico y una entrevista personal. Por último, hay que someterse a un reconocimiento médico "dirigido a comprobar que no concurren en el aspirante ninguna de las causas de exclusión establecidas".
